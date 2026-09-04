Reprodução Instagram Virginia é detonada após pedir dinheiro aos seguidores em lives no TikTok.

Virginia Fonseca, de 27 anos, causou polêmica nas redes sociais ao surgir pedindo que internautas enviassem presentes virtuais durante uma batalha de lives no TikTok. A influenciadora esteve ao lado de outros criadores de conteúdo em transmissões simultâneas e chegou a arrecadar mais de R$ 50 mil.

Na plataforma, usuários compram moedas com dinheiro real e convertem esses créditos em presentes para os influenciadores, que recebem parte do valor como forma de recompensa.

Durante as disputas, Virginia enfrentou outros criadores de conteúdo para ver quem conseguia acumular mais presentes no período de cinco minutos. De acordo com informações divulgadas pelo Diário da Mídia, com as transmissões, a loira chegou a faturar mais de R$ 50 mil somente nesta quinta-feira (3).

Em uma outra live, realizada nesta terça-feira (1), Virginia recebeu “leão completo”, presente virtual avaliado em R$ 1,8 mil. Uma das transmissões ao vivo ultrapassou a marca de 100 mil pessoas acompanhando simultâneamente.





Virginia usa filhos para justificar recebimento de presentes

Durante uma das batalhas realizadas nesta quinta-feira (3), Virginia Fonseca explicou por que merece receber as recompensas enviadas pelos fãs no TikTok. Na ocasião, a loira disputava com uma outra influenciadora, Eduarda Barros, quando a jovem pontuou que ela não precisava do dinheiro em questão.

“Tu nem precisa, mulher! Tu já é rica. Tu é milionária”, disse Eduarda. Em resposta Virginia disparou: “Eu tenho três filhos para criar! Não é mole, não!”.

Em outro momento da transmissão ao vivo, a Eduarda afirmou que usa o dinheiro dos presentes para pagar os materiais de sua faculdade de odontologia. Ao tomar conhecimento da informação, Virginia parabenizou a jovem, no entanto, afirmou que, durante as batalhas, “Não vale contar história triste”.

Internautas criticam atitude

A movimentação logo repercutiu nas redes sociais, onde internautas questionaram o fato de fãs enviarem dinheiro para Virginia, que já possui milhões de reais na conta. Segundo informações do jornal O Globo, a fortuna da influenciadora é avaliada em R$ 400 milhões.

“Todo dia um otário sai de casa”, comentou um usuário do X. “A Virgínia usando as lives do tiktok para justificar as entradas atípicas de dinheiro na conta dela”, alfinetou outra. “Tem que ser muito trouxa pra cair nisso”, afirmou um terceiro internauta.

Ignorando as críticas, Virginia usou os Stories do Instagram para contar aos seguidores que está se divertindo muito com as transmissões ao vivo. "E eu que acabei de fazer uma live no aplicativo vizinho. Eu estou amando! Estou me divertindo tanto!", disse.