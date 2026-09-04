Reprodução/Instagram/@oladobdeboni Boni fala sobre cartas enviadas para Xuxa

José Bonifácio, o Boni, ex-executivo e responsável por “instalar” o padrão de qualidade da Globo, revelou que milhares de cartas enviadas para Xuxa Meneghel na época do Xou da Xuxa (1986-1992) se transformaram em papel reciclável. Ele afirmou, em seu Instagram, na última quinta-feira (3), que montou uma grande equipe para lidar com a quantidade de papel que chegava.

O profissional revelou que, devido à grande quantidade de cartas e ao fenômeno internacional de Xuxa Meneghel, precisou tomar uma atitude: doar as cartas que não foram lidas. A apresentadora já contou que chegou a receber 80 mil cartas por dia.

Você não imagina o que eu tive que fazer com as toneladas de cartas que a Xuxa recebeu no ano de 1987. A quantidade foi tão grande que eu tive que alugar um galpão. Mas não um galpãozinho… Um galpão com empilhadeira, prateleiras, 12 funcionários para cuidar das cartas. Uma coisa brutal. Boni





Boni explicou que tomou a iniciativa de transformar as cartas em papel reciclável para evitar que fossem queimadas. Então, quando viu que a quantidade era enorme, optou por vender todo esse material.

“No final do ano, queriam fazer um incêndio. Colocar aquelas cartas, levar para algum lugar qualquer e queimar todas aquelas cartas. A quantidade era tão grande que eu tive uma ideia: ‘Vamos pesar isso aí, vender como papel reciclável, pegar o dinheiro e doar para alguma entidade que a Xuxa escolhesse’.”

“Vamos pesar isso aí, vender como papel reciclável, aproveitar esse dinheiro e doar para as crianças de alguma entidade que a Xuxa escolhesse”, disse.

Contratação de Xuxa

Em outras ocasiões, Boni entregou como trouxe Xuxa da extinta Rede Manchete para a TV Globo e o impacto da 'Rainha dos Baixinhos' na televisão.

"Acompanho Ibope o dia inteiro e, naquela época, vi o Ibope da Manchete crescendo. E fui ver o que estava acontecendo lá. Liguei e, no primeiro instante que vi, me deparei com a Xuxa e falei: ‘Tenho que trazer essa mulher pra cá’. Era linda e tinha mais: não era ela que imitava as crianças, as crianças que a imitavam", afirmou em Xuxa: O Documentário (2023).



