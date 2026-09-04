Reprodução/SBT Patricia Abravanel no Programa Silvio Santos

O Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel lançará o quadro Quem Sabe Mais? no próximo dia 20. Porém, o game show já foi exibido pelo eterno "patrão". O título já foi um quadro usado por Silvio Santos (1930-2024) durante a década de 1960, na TV Globo, além de ser bem parecido com o Tentação (1994-2009), sucesso dos domingos do SBT.

A fase número um do quadro colocará 80 pessoas no palco. Os participantes, que serão divididos em quatro grupos, serão testados por uma pergunta de conhecimento geral e aí vão ter que se dividir em três telões com diferentes respostas. Os que acertarem continuam na atração. Outras indagações acontecerão até que reste apenas um candidato.

A dinâmica é parecida com a do Tentação. Quando era apresentado por Silvio, os clientes do Baú da Felicidade assistiam aos vídeos sob narração de Lombardi (1940-2009) e depois ficavam na frente de um dos telões. Enquanto estavam se decidindo, o apresentador até cantava.





Inclusive, o critério para desempatar no Quem Sabe Mais?, caso mais um candidato acerte a pergunta final, será parecidíssimo. Os participantes terão que encontrar um objeto que está escondido. No Tentação, eles teriam que escolher uma maçã; se encontrassem uma flor dentro, seguiriam ativos na disputa.

Detalhes da atração

Reprodução/SBT Silvio Santos e Patricia Abravanel





O Quem Sabe Mais? Valerá dinheiro; em apenas um minuto, o candidato terá que formar um número mínimo de palavras que estão na roleta. E esses valores vão crescendo de acordo com o grau de dificuldade: de R$ 1 mil para R$ 50 mil, caso alguém faça 10 palavras.

No entanto, o participante pode desistir no fim de cada etapa, garantindo aquela grana já conquistada. Caso haja uma falha, saia do prêmio levando a metade que já arrecadou. A atração chega para somar no domingo de Patricia Abravanel, que segue vice-líder em audiência e, em algumas vezes, tem batido a Globo no ibope.

No fim do ano, a atração de Patricia também apostará em uma edição do Show do Milhão, desta vez com celebridades. O bom desempenho faz com que o canal da Anhanguera invista em novos produtos para a faixa.



