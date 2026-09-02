Reprodução/Instagram Internautas questionam faltas dos filhos de Virginia na escola.

A criação dos filhos de Virginia Fonseca voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais. A influenciadora, de 27 anos, está passando uma temporada na mansão do namorado, Vini Jr., em Madri, acompanhada dos três herdeiros: Maria Alice, de cinco anos, Maria Flor, de três anos, e José Leonardo, de quase dois anos. A viagem em pleno período escolar levantou uma onda de questionamentos na web.

Leia mais: Virginia se compara a Ana Castela após detalhe inusitado em live

Única aula que essas crianças assistem né?! Gente, SETEMBRO, e essas crianças ainda não voltaram das férias escolares, será que a escola que tem obrigação de notificar o conselho tutelar já fez isso? pic.twitter.com/CT0W7x3zAd — narisns 🤍 (@narinsns) August 31, 2026





Tudo começou quando a influenciadora surgiu diante de um mapa mundi, explicando os países para os pequenos. O vídeo foi publicado por ela mesma nesta terça-feira (01), nos Stories do Instagram. "A loirinha dando aulas", dizia a legenda da postagem. A filmagem foi registrada logo após os herdeiros passarem o final de semana em um barco luxuoso, em Ibiza, no litoral espanhol.

Nas redes sociais, internautas repercutiram a postagem e questionaram a frequência que os filhos de Virginia frequentam a escola. “Única aula que essas crianças assistem né?! Gente, Setembro, e essas crianças ainda não voltaram das férias escolares, será que a escola que tem obrigação de notificar o conselho tutelar já fez isso?”, escreveu uma. “Não entra na minha cabeça você ser rico, ter filhos e não querer que eles tenham a melhor educação que seu dinheiro possa comprar”, disse outro.

Vale destacar que, segundo a lei a Lei nº 12.796/2013, a educação básica obrigatória no Brasil tem carga horária mínima de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Pré-escolas são obrigatórias para as crianças de quatro a cinco anos. Nesse caso, Maria Alice, filha mais velha da influenciadora, seria a única que estaria faltando aulas orbigatórias na escola.

Procurada pelo iG, a equipe de Virginia Fonseca informou que não iria se pronunciar. A reportagem também entrou em contato com o Ministério Público de Goiás, que informou que até o momento, não foi dada ciência ao órgão sobre o assunto. Tentamos contato com o Conselho Tutelar da Região Leste de Goiânia, no entanto, não recebemos resposta até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.







Virginia já foi notificada pelo Conselho Tutelar

Em abril deste ano, a escola em que estuda Maria Alice, filha mais velha de Virginia e Zé Felipe, foi notificada pelo Conselho Tutelar para apurar supostas faltas recorrentes. Segundo a revista Veja, o órgão foi acionado após denúncias anônimas e deu um prazo para que a instituição apresente um relatório sobre a frequência escolar das crianças, além das justificativas de falta.

A situação foi exposta após Zé Felipe vir a público criticar as viagens frequentes das filhas e a falta de uma rotina regrada de estudos. “Acabou esse negócio de viajar. Sem Copa do Mundo, sem viagem. É estudar, estudar, rotina”, disse o músico, à época.

A declaração veio após Virginia levar as crianças para acompanhá-la em uma viagem aos Estados Unidos, onde eles acompanharam os jogos de Vini Jr., pela Seleção Brasileira.