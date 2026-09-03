Reprodução/Instagram/@vinijr Vini Jr. posta registros de viagem a Ibiza ao lado de Virginia.

Vini Jr. movimentou as redes sociais na última quarta-feira (2) ao publicar uma série de fotos ao lado da namorada, Virginia Fonseca, de 27. Nas imagens, o casal surge em clima de romance, durante uma viagem à Ibiza, no litoral da Espanha.

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Em parte dos registros do carrossel, o casal posa juntinho a bordo de um iate luxuoso. Um dos cliques compartilhados pelo jogador do Real Madrid, mostra a influenciadora em um jatinho particular, a caminho do passeio, que ocorreu no último final de semana.

No carrossel, Vini também compartilhou detalhes de sua rotina nos últimos dias. Em uma das fotos, o casal aparece beijando as bochechas de Bernardo, irmão mais novo do atleta.

Nos comentários da publicação, o jogador recebeu uma declaração de Virginia.“Amo muito”, escreveu a influenciadora. A mensagem veio acompanhada de uma série de emojis de coração vermelho.

Seguidores do jogador também reagiram à postagem. “Podem falar mal, mas que eles fazem um casal babado eles fazem”, escreveu uma. “O maior com a maior”, declarou outro. “O homem está amando!”, disse um terceiro usuário do Instagram. Também houve quem criticasse a postura do jogador. “Vivendo muito e jogando nada”, disparou um. “É por isso que agora você não pode fazer nada no campo”, alfinetou outro.





Justiça procura Virginia para notificá-la sobre ação do Ministério Público

A Justiça do Distrito Federal está em busca de Virginia para notificá-la sobre o processo movido contra ela pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT). O órgão exige que a influenciadora pague uma indenização por dano coletivo no valor de R$ 120 milhões.

As tentativas de contato ocorreram em 30 de julho e em 30 de agosto, quando os Correios foram até um dos endereços registrados em nome de Virginia, em Goiânia, mas ela não foi encontrada. As informações são da CNN.

Como resultado da não localização da empresária, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) deve publicar a notificação em forma de edital público, o que é válido no Brasil no âmbito processual.

O Ministério Público processou Virginia por propaganda enganosa relacionada a apostas esportivas. Além da indenização por dano coletivo, a promotoria pediu que ela apagasse publicidades relacionadas a apostas durante a Copa do Mundo.

Sobre a localização, a defesa de Virginia justificou que ela "encontra-se em viagem fora do país, circunstância amplamente divulgada em suas redes sociais. Sua ausência temporária do endereço residencial é, portanto, pública e conhecida, não havendo qualquer tentativa de ocultação ou de se furtar ao processo judicial", disse em nota enviada à CNN.