Instagram Mariana Fagundes conta que avião teve problema e precisou pousar em Goiânia

A cantora sertaneja Mariana Fagundes, dona do hit " Peão Todo Tatuado" contou que o avião em que viajava apresentou um problemas técnicos e precisou fazer um pouso de emergência em Goiânia. Segundo a artista, a falha ocorreu durante o deslocamento entre Carajás, no Pará, e o Rio de Janeiro.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, nessa quinta-feira (3), Mariana afirmou que havia realizado um show no Pará durante a madrugada e embarcado, em seguida, com destino à capital fluminense. No trajeto, porém, o gerador da aeronave teria parado.

Você acredita que tivemos um probleminha no avião? Probleminha sério. Parou o gerador, aí nós fizemos um pouso de emergência aqui em Goiânia, mas tudo certo, graças a Deus. Mariana Fagundes, cantora









Apesar do susto, ninguém ficou ferido, conforme o relato da cantora. Mariana informou ainda que o grupo trocou de aeronave para continuar a viagem até o Rio de Janeiro.

“Agora já trocamos aqui de aeronave. Vamos com Deus para o Rio de Janeiro, que hoje a gente grava dois programas lá. E, em seguida, temos show também”, disse.

A cantora também revelou que uma das gravações seria para um programa da TV Globo que, segundo ela, sempre sonhou em participar. Mariana não informou qual é a atração, mas afirmou que o programa será exibido no domingo.

Instagram:@cantordaniel Mariana Fagundes relembra acidentes e faz relato de fé





Peão todo tatuado

Mariana Fagundes fez parceria com Jeninho e a música "Peão Todo Tatuado atingiu a marca de 2 milhões de reproduções na plataforma, quase o dobro da segunda colocada no ranking, que soma cerca de 28 milhões de streams.





Misturando elementos do universo sertanejo com o ritmo acelerado do eletrofunk, a canção conquistou as redes sociais, dominou playlists e se consolidou como um dos maiores fenômenos musicais de 2026.

Reprodução Instagram Jeninho

O sucesso, no entanto, começou antes mesmo do lançamento oficial. Uma prévia da música foi lançada no, onde o refrão e os passinhos viralizaram rapidamente, impulsionando o interesse do público e preparando o terreno para a explosão do hit nas plataformas digitais.



