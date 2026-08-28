Reprodução/Instagram/@virginia Virginia exibe abdômen trincado na academia da mansão de Vini Jr..

Virginia Fonseca, de 27 anos, mostrou toda a sua boa forma em um novo clique registrado na academia da mansão de seu namorado, Vini Jr.. Na imagem, a loira surge exibindo o abdômen trincado, vestindo um mini short cor-de-rosa e um biquíni branco. A foto foi publicada pela influenciadora nos Stories do Instagram nesta quinta-feira (27), dias após ela ser alvo de uma enxurrada de críticas dos fãs do atleta.

Na postagem, a loira surge sozinha no espaço, que dias antes apareceu lotado por seu grupo de amigos que estão hospedados na mansão, em Madri. Na ocasião, Virginia foi duramente criticada por torcedores do Real Madrid, que a acusaram de estar atrapalhando o descanso de Vini Jr. e, consequentemente, afetando seu desempenho em campo.

E as reclamações não pararam por aí. Na última semana, a influenciadora também foi criticada por ouvir música alta às 23h, na véspera de um jogo importante do time espanhol. Isso bastou para que fãs do jogador voltassem a questionar o comportamento da influenciadora, que está passando uma temporada na mansão do namorado.

A imprensa espanhola também não deixou ficou de fora da onda de críticas. Jornais locais noticiaram o suposto caos que a passagem de Virginia instaurou na casa do jogador, em plena temporada no Real Madrid. O número de pessoas hospedadas na casa, a exposição de locais íntimos, como o closet do atacante e até a disposição dos troféus conquistados por ele durante a carreira, renderam manchetes internacionais.





Mãe de Virginia resgata foto e semelhança impressiona

Margareth Serrão, de 60 anos, resgatou alguns cliques da infância da filha mais nova, Virginia Fonseca, mas o que chamou a atenção de internautas foi a semelhança da influenciadora com sua herdeira mais velha, Maria Alice, de cinco anos.

“Vocês pensam que é Maria Alice? Não. É Vigininha. Olha aqui”, escreveu Margareth na legenda de uma das postagens, compartilhadas nos Stories do Instagram nesta quinta-feira (27).

Posteriormente, Virginia também compartilhou uma montagem que comparava sua aparência na infância com uma foto atual de sua primogênita, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe.

Nos comentários da publicação, seguidores da influenciadora opinaram sobre o assunto. “Ela é a única que não parece com Zé. Maria Alice é a xerox da Virginia”, escreveu um. “Cara de uma, focinho da outra”, brincou outro. “Ela é todinha a Vivi não tem o que tirar não”, declarou um terceiro fã da criadora de conteúdo.