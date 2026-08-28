Reprodução/RedeTV! Cariúcha no Superpop

A apresentadora Cariúcha relembrou uma fase difícil que viveu quando chegou a São Paulo e fez uma comparação com sua vida atual. Ela contou que chegou a dormir no chão por não ter uma cama no local onde morava.

A contratada da RedeTV! afirmou que vivia em um quartinho em São Paulo, onde dividia o mesmo ambiente com a cozinha e o banheiro e chegou a dormir no chão. Depois, Cariúcha pontuou que, atualmente, após passagens pelo SBT e pela RedeTV!, sua vida deu uma guinada.

“Vocês acreditam que, quando cheguei em São Paulo, morei em um quartinho daqui para cá? Ali era o banheiro, a cozinha, e eu dormia no chão. Era um quartinho”, iniciou.

“Hoje, meu camarim é maior do que meu apartamento”, afirmou a apresentadora do Superpop.

Trajetória de Cariúcha

De meme com a frase “Eu sou bonita pra caramba”, exibida na atração de Caco Barcellos, à ascensão meteórica no Fofocalizando, Cariúcha construiu uma trajetória de destaque na televisão.

A contratada da RedeTV! surgiu inicialmente como antagonista de Jojo Todynho, com quem passou a trocar farpas na internet. Logo depois, recebeu o convite para participar de A Fazenda 15. Foi então que sua trajetória começou a ganhar novos rumos.

A carioca, nas primeiras semanas do reality show da Record, iniciou uma forte rusga com a jornalista Rachel Sheherazade. Na época, o público não perdoou, e a apresentadora foi eliminada com 9,74% dos votos para ficar, deixando o programa.

Entretant o, ela conseguiu superar o cancelamento ao levar seus bordões para diversos podcasts em que concedeu entrevistas, além de pedir desculpas publicamente a Sheherazade, no Domingo Espetacular, da emissora da Barra Funda.

Então, a musa superou o cancelamento e foi convidada para integrar o Fofocalizando em 2024. Logo depois, foi efetivada por seu humor debochado e irreverente, além de suas opiniões contundentes. Não deu outra: virou sucesso no SBT e, atualmente, apresenta o Superpop na RedeTV!, substituindo Luciana Gimenez.



