Reprodução/Instagram/@virginia Virginia assiste jogo de Vini Jr. em meio à polêmica.

Virginia Fonseca, de 27 anos, assistiu a um jogo do namorado, Vini Jr., em meio às polêmicas envolvendo seu nome, a imprensa espanhola e fãs do jogador. Nos últimos dias, a influenciadora vem sendo duramente criticada e acusada de atrapalhar o rendimento do atleta. No entanto, o clima tenso não a impediu de acompanhar a partida decisiva entre o Real Madrid e o Real Sociedad, pela La Liga, nesta quarta-feira (26).

Em uma sequência de fotos publicadas nas redes sociais, ela aparece em um dos camarotes do estádio, posando com a camisa do time espanhol. Na legenda da publicação, a influenciadora escreveu: “Tava com saudades daqui”.

Afastando quaisquer rumores de crise no relacionamento, Vini Jr. marcou presença nos comentários da postagem e deixou uma mensagem carinhosa, repleta de corações vermelhos.

A ida de Virginia ao estádio Santiago Bernabéu aconteceu poucos dias depois de a influenciadora receber uma enxurrada de comentários negativos nas redes sociais relacionados à sua estadia em Madri. Torcedores do Real Madrid e parte da imprensa do país europeu chegaram a afirmar que ela seria a culpada por uma suposta baixa na carreira do jogador.

“Essa mulher é alérgica a pensar, por isso ela vive com som no talo e mil pessoas ao redor, porque se ela ficar sozinha, ela teria que pensar. Barulho e agitação o tempo todo na mente para distrair”, detonou um usuário do X. “Por isso ele está jogando mal”, afirmou outro.

Fãs do atleta também comentaram sobre a quantidade de hóspedes na casa do craque. Na última semana, Virginia levou cerca de 17 pessoas para a mansão do jogador, o que também incomodou parte dos torcedores do time espanhol. “Parece que essa mulher não consegue ir sozinha visitar o cara, tem que levar os puxa saco junto”, escreveu um internauta. “Acho breguíssimo esse conceito de namoro grupal dessa mona. Como o cidadão aguenta uma comitiva dessa na casa dele?”, questionou outra.







Virginia deixa de postar horários em Madri

Desde que começou a namorar Vini Jr., Virginia Fonseca costumava publicar Stories para os seus mais de 56 milhões de seguidores no Instagram, com um detalhe especial: os horários em tempo real de cada país. Com uma diferença de cinco horas no fuso, a loira sempre destacava os horários de suas atividades na Espanha, o que parece ter mudado nesta quinta-feira (27).





Após ter sido criticada depois de surgir ouvindo um funk “proibidão” em volume alto, por volta das 23h, na véspera da partida entre Real Madrid e o Real Sociedad, pela La Liga, ocorrida nesta quarta-feira (26), e acusada de comprometer o descanso de Vini Jr., a influenciadora parou de incluir os horários em suas postagens mais recentes.

Nas redes sociais, internautas especularam o que levou a influenciadora a abandonar esse estilo de postagem. “E ela se orgulhava de ter ‘inventado’ isso, com certeza foi um pedido de alguém”, escreveu uma. “A Virginia parando de colocar o fuso horário depois que os gringos culparam ela até pelo cansaço do Vini Jr.. O gerenciamento de crise trabalhando a todo vapor”, disse outro usuário do X.