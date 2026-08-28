Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani e Ana Paula Renault

Luana Piovani, que completa 50 anos neste sábado (29), fez questão de usar a sua conta do Instagram para registrar o seu encontro com Ana Paula Renault. Ao aparecer ao lado da comunicadora e campeã do BBB 26, da TV Globo, a intérprete mostrou o seu lado mais descontraído e brincou sobre a união das duas, que são conhecidas por suas opiniões sinceras.

Feliz com o encontro, que deu o que falar nas redes sociais, a atriz mandou um recado: “Mundo, cuidado! Agora a gente se juntou”. Bastante animada com a sua festa de aniversário, que deve acontecer neste final de semana, Luana contou que está muito contente com a chegada de amigos para as comemorações.

Segundo a famosa, pessoas de diferentes lugares do Brasil e do mundo estão viajando para estar ao seu lado nesse dia tão especial. “Eu recebi umas vibrações maravilhosas e eu não vou me diminuir da minha alegria de vida. Os amigos estão vindo e tal, é muita alegria. Tem gente vindo de vários lugares do mundo, tem várias pessoas vindo daqui do Brasil, de vários lugares”, afirmou.

Entretanto, Luana Piovani confessou que alguns encontros acabam ganhando um significado ainda mais especial. A artista explicou que já sentia uma identificação com Ana Paula Renault mesmo antes de conhecê-la pessoalmente e, é claro, que isso só aumentou.

“Tem umas coisas assim que são mais especiais do que as que já são incrivelmente especiais. E principalmente quando a gente já tem uma identificação, ou fica logo louca pela pessoa, sem conhecer”, declarou.

Reprodução/Instagram Ana Paula Renault

Em seguida, ela também destacou que a jornalista fez questão de encontrá-la, mesmo tendo um compromisso profissional no dia seguinte. “Ela veio hoje pra me ver, porque amanhã ela tem compromisso profissional”, revelou a atriz.

Além disso, durante o encontro, a veterana da televisão parabenizou Ana por sua trajetória. “Gatona, parabéns, tá? Pela sua batalha, pelas nossas lutas”, afirmou. Na sequência, ela ainda resumiu a sintonia entre as duas: “Duas bravas”.

queria ser uma mosca pra ouvir tudo que a luana piovani e a ana paula conversaram pic.twitter.com/gWppDi3xFh — luscas (@luscas) August 27, 2026

Embora nem todo mundo soubesse, o encontro já era aguardado pelos fãs. Em julho, após Ana Paula comentar uma publicação de Luana, a atriz já havia manifestado o desejo de conhecê-la e fez um convite público para sua festa de 50 anos. “Quero te convidar para o meu niver! Precisamos nos conhecer”, escreveu Piovani na ocasião.

Na época, a vencedora do BBB respondeu que entraria em contato por mensagem privada, e as duas estão em contato desde então.

Festa de aniversário

Luana Piovani marcou presença nesta última quarta-feira (26) no evento que celebrou os 30 anos da Infinito, realizado na Hípica, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Em conversa com o iG e outros veículos de imprensa, a famosa comentou sobre o momento do cinema nacional e revelou qual música estará na playlist de sua festa de aniversário.

Fagner Vilela - iG Luana Piovani

Conhecida por organizar festas marcantes, ela garantiu que a chegada dos 50 anos não seria diferente. “Eu sempre fiz festas maravilhosas, não ia deixar de fazer aos 50 anos”, destacou.

Ainda durante a conversa, a loira falou sobre a fama de “polêmica” e a forma como lida com a própria personalidade. Sincera, ela afirmou que prefere enxergar sua postura como autenticidade.

“Acho que deitar a cabeça no travesseiro e se saber, se sentir fiel aos seus princípios e com o que você pensa sobre como deveria ser a vida... Eu acho que dá um alívio enorme”, declarou.



