Reprodução/Instagram/@virginia Internautas acusam Virginia Fonseca de incomodar Vini Jr..

A visita de Virginia Fonseca ao namorado, Vini Jr., está dando o que falar nas redes sociais. A influenciadora, que está passando uma temporada na mansão do jogador, em Madri, vem sendo duramente criticada e acusada por internautas de invadir o espaço do atleta.

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Há pouco mais de uma semana na Espanha, a loira vem sendo apontada por fãs de Vini Jr. como inconveniente. A primeira situação que chamou atenção de internautas ocorreu neste domingo (23), quando ela publicou uma série de Stories no Instagram, em que ensinava o jogador do Real Madrid a jogar buraco.

Após uma partida, vencida por ela, a influenciadora perguntou o que ele tinha achado do jogo de cartas. “Estou aprendendo”, respondeu Vini. A expressão carrancuda do atleta chamou a atenção de internautas. “Que climão”, escreveu um usuário do X. “Ele nem deu moral para ela”, afirmou outro. “Ele me pareceu bem desconfortável”, disse um terceiro.

Reprodução/Instagram/@virginia Internautas apontam "climão" entre Virginia e Vini Jr..







Outra ação de Virginia que deu o que falar foi a quantidade de pessoas que ela levou para se hospedar na casa do jogador. Na última semana, chegaram à Madri as duas filhas da influenciadora, Maria Alice, de cinco anos, e Maria Flor, de três. As herdeiras foram acompanhadas de três babás e de vários amigos da mãe. O filho caçula, José Leonardo, de quase dois anos, viajou primeiro com Virginia e já estava na mansão há alguns dias.







Após a loira publicar um vídeo em que cerca de 10 pessoas aparecem malhando na academia de Vini Jr., internautas passaram a especular sobre a constante a presença de amigos da influenciadora na casa do atleta. “Nossa, ele deve estar odiando isso num grau”, escreveu um usuário do Instagram. Contando com Virginia, 17 pessoas estão hospedadas no local.

Reprodução/Instagram/@virginia Virginia chamou atenção ao surgir acompanhada de vários amigos na academia de mansão de Vini Jr..





Na noite desta terça-feira (25), a influenciadora voltou a causar revolta entre os fãs de Vini Jr.. Desta vez, a loira surgiu em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, ouvindo um funk “proibidão” em volume alto por volta das 23 horas. Para alguns internautas, o horário avançado em que a loira estava ouvindo música pode prejudicar o desempenho do craque, que tem uma partida decisiva pela La Liga marcada para esta quarta-feira (26).

„Calm music to go to sleep“ can this woman not spend a single minute in silence? pic.twitter.com/xOMyysZ1Um — josh (@joshsbruder) August 25, 2026





Virginia é criticada por fãs do Real Madrid

As reclamações contra Virginia Fonseca não se limitam aos fãs brasileiros de Vini Jr.. Na última semana, torcedores estrangeiros do Real Madrid, também passaram a criticá-la nas redes sociais. Segundo eles, a influenciadora está contribuindo para uma suposta queda na carreira do atleta.

Um usuário do X destacou inclusive, que os prêmios que o jogador acumulou durante a carreira foram retirados da sala de sua mansão para que os filhos da loira possam brincar: “Tiraram os prêmios do Vinicius para que os filhos dessa garota de 40 anos, com jeito de ‘gueto’, da Virgínia, pudessem brincar. Não é à toa que a carreira dele desandou no momento em que ela entrou na vida dele”.

Reprodução/X Fãs de Vini Jr. detonam Virginia Fonseca.







Internautas também repercutiram um vídeo antigo, em que Virginia surge dançando na frente de Neymar Jr.. Na ocasião, ela participava de uma festa promovida pelo jogador do Santos e ainda era casada com Zé Felipe. “Não acredito que é realmente a Virgínia, namorada do Vini Jr., dançando na frente do Neymar. Deve haver algum engano”, escreveu um fã do jogador do Real Madrid.

Reprodução/X Fãs de Vini Jr. repercutem vídeo antigo de Virginia Fonseca e Neymar Jr.





Vale destacar que esta não foi a primeira vez que o namoro virou alvo de reclamação entre os seguidores. Durante a Copa do Mundo 2026, o casal, que havia anunciado o término em abril, voltou a se relacionar. Em um dos encontros, a influenciadora estava enfrentando um forte gripe, o que poderia passar para o atleta. Além disso, torcedores da Seleção Brasileira temiam que o atleta perdesse o foco nos jogos.