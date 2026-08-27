Reprodução/Instagram/zefelipe/virginia Virginia reage após exposição de Zé Felipe

Zé Felipe, 28 anos, causou um verdadeiro reboliço nas redes sociais após usar sua conta pessoal do Instagram para expor a vida íntima de sua ex-mulher, Virginia Fonseca, 27 anos. O filho de Leonardo chocou os internautas ao mostrar um gel íntimo usado pela empresária, que encontrou em sua casa.

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A postagem do cantor sertanejo rapidamente viralizou, e a influenciadora digital fez questão de reagir após o assunto gerar polêmica. Segundo o cantor sertanejo, ele encontrou diversos pertences da ex em seu apartamento.

A loira havia ficado hospedada ali por alguns dias junto dos três filhos do ex-casal: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. Portanto, ao mostrar os produtos, o músico surpreendeu ao expor tudo sem pensar duas vezes.

Reprodução/Instagram/zefelipe Zé Felipe expõe Virginia nas redes sociais

"Vim tomar um banho agora. A Virginia ficou com as crianças no apartamento e esqueceu um tanto de coisa aqui", disse.

Tem até gel para passar nas partes íntimas, que esquenta e esfria. Zé Felipe, cantor sertanejo.

Logo em seguida, o filho de Leonardo ainda brincou que distribuiria os produtos."Vou levar tudo para Barretos e presentear as moças", declarou o cantor, acompanhado de emojis de risada.

Pouco tempo depois, diante da repercussão, Virginia Fonseca não ficou nem um pouco incomodada com a atitude do artista e ainda fez questão de entrar na brincadeira. "Put* que pariu, Zé Felipe, boca de sacola. Um spoiler do nada, pô!", escreveu ela. Depois, ela também falou do ex-marido: "Ele já deu 4 cremes para uma gatinha dele lá, viu?!"

Reprodução/Instagram/Virginia Virginia reage após exposição de Zé Felipe

Surpresa

Como forma de tornar o Dia dos Pais especial, Virginia Fonseca surpreendeu o cantor Zé Felipe com um presente de luxo no dia 09 de agosto. Ele recebeu uma nécessaire de viagem da grife francesa Louis Vuitton, que custa em torno de R$ 2,8 mil.

Ao abrir a caixa, o cantor não disfarçou a surpresa. Zé também mostrou bom humor e usou o apelido "Vivíbora". "É Vivíbora, chegou numa boa hora. A minha tá só o bagaço", brincou ele. No vídeo, também é possível ouvir a voz da influenciadora.

O sertanejo ganhou uma demonstração de carinho dos filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, em um momento registrado no apartamento de Virginia Fonseca, em São Paulo.



