Reprodução/Instagram Zé Felipe admite paixão por Ana Castela

Zé Felipe, 28 anos, parou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira (28), ao alimentar as especulações sobre uma possível reaproximação com Ana Castela, 22 anos, durante uma de suas passagens por Barretos, no interior de São Paulo.

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Para quem não acompanhou, o cantor sertanejo estava prestes a deixar a cidade quando descobriu que o jatinho da compositora havia acabado de pousar no mesmo hangar. Sem pensar duas vezes, o ex-marido de Virginia Fonseca mudou os seus planos para que pudesse encontrar a morena.

A informação, que foi divulgada pela página Daily do Garotinho, rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do momento. Isso porque, ao receber a notícia, o filho de Leonardo decidiu adiar a sua saída por alguns minutos. Na companhia do amigo João Victor, ele entrou em um carrinho utilizado para circular pelo espaço e seguiu até a aeronave da artista para encontrá-la.

No entanto, durante o trajeto, o cantor foi questionado sobre a boiadeira e entrou na brincadeira. Em um tom tranquilo e bastante descontraído, ele confessou sentir uma "paixão" pela artista."Eu tenho um pouquinho de paixão, e ela acabou de chegar, mas passa rápido também", afirmou.

Reprodução/Instagram Zé Felipe e Ana Castela

Entretanto, a resposta não convenceu seus amigos. Uma das pessoas no carrinho fez questão de provocá-lo e questionou se o sentimento realmente seria passageiro. "Passa rápido, Zé? Essa tem tempo, não está passando rápido", destacou.

NÃO SUPEROU? 💔 ZÉ FELIPE VAI ATRÁS DE SUA “PAIXÃOZINHA” 👀 Antes de encontrar Ana Castela, Zé Felipe brincou ao dizer que estava indo ver sua “paixãozinha”. Ao ser questionado se a espera passava rápido, ele respondeu que não. Assim que Ana chegou ao Haras, Zé foi encontrá-la.… pic.twitter.com/ZHMSjJtVM9— Deu No Feed (@deunofeed) August 28, 2026

Sem saída após a indagação, Zé Felipe concordou. "Não está", respondeu. Como é de se imaginar, a situação fez com que rumores de uma suposta nova aproximação entre os dois circulassem.

Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela terminaram o namoro no dia 29 de dezembro de 2025, após pouco mais de dois meses juntos. Como é de se imaginar, a notícia pegou muitos internautas de surpresa, já que torciam pelo sucesso dos cantores como casal.

Em um texto escrito pelo cantor, ele esclareceu que o término não foi por briga.

Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais. Desejo a ela toda a felicidade do mundo Zé Felipe.





Ao comentar sobre o fim da relação, em entrevista a Cristian Gomes, da Goiás TV, o músico expôs que os principais motivos para o término foram a agenda cheia e a distância.

"Com a Ana eu acho que foi mais pela distância mesmo, pelo momento da carreira, a Ana faz muito show por mês, eu também, graças a Deus, a gente trabalha muito. Então o s momentos para se ver eram muito poucos e eu sou muito intenso em tudo que eu faço na minha vida, eu acho que foi mais por distância mesmo", refletiu o filho de Leonardo.

Além disso, vale destacar que, meses atrás, ao falar sobre uma possível volta, o filho de Leonardo avaliou e star aberto a um reencontro futuro."Tudo é possível, é possível a gente morrer daqui meia hora. Por que não pode voltar com a ex?", finalizou.



