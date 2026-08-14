Reprodução/Instagram Isis Valverde fala sobre suposta 'briga' com Grazi Massafera

Isis Valverde, de 39 anos, falou pela primeira vez, em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, exibida na última quinta-feira (13), sobre uma suposta "rivalidade" entre ela e Grazi Massafera , de 44 anos.

As duas estão no elenco do filme Corrida dos Bichos e apareceram juntas na estreia do longa, em São Paulo, após anos de especulações.

A suposta desavença teria começado em 2013, quando Isis Valverde foi apontada como um possível affair de Cauã Reymond, que, na época, ainda era casado com a ex-BBB. Os rumores ganharam força porque, pouco tempo depois, o casal se separou.

Ao refletir sobre o assunto, a famosa relacionou a situação a uma das questões abordadas pelo próprio filme."Eu acho que as mulheres sempre foram jogadas umas contra as outras. Se a gente se unir... Eles não querem isso. Eles querem que a gente fique uma contra a outra mesmo", afirmou ao Fofocalizando.

Além disso, em sua visão, é crucial não alimentar esse tipo de narrativa, para que as coisas não saiam do controle. "A gente tem que ter isso na cabeça e falar: 'Não, não tem nada disso'", destacou. "Obviamente, fofoca vai existir. Como eu falo, a verdade sempre encontra o seu caminho. Nada melhor do que o tempo", acrescentou.

Reprodução Instagram Grazi Massafera, Cauã Reymond e Isis Valverde

Em seguida, Isis Valverde ainda reforçou que :"As mulheres sempre foram jogadas umas contra as outras", disse.

Isis fala sobre relação com Cauã Reymond

Em 2014, a intérprete chegou a esclarecer, durante entrevista à Contigo!, que sua relação com Cauã Reymond sempre foi apenas e estritamente profissional. "Somos colegas de trabalho, amigos, não. Nunca tivemos nada", afirmou ela à época.

"Nós [eu e Cauã] conversamos, sim. Falamos sobre o que poderíamos fazer, mas naquele momento também vi que era uma situação muito dele com outra pessoa. Uma situação de família dele. Então, achei melhor ficar afastada e deixar que eles se resolvessem", explicou a famosa.

Reprodução Instagram Grazi Massafera e Isis Valverde

"Vi a Grazi duas vezes na minha vida no Projac. Não éramos amigas. Nunca conversei. Então nem cabia eu ligar para ela porque ela ia dizer: 'Por favor, é minha vida, dá licença?'. Acho que as pessoas hoje confundem muito trabalho com ficção. E tudo isso começou a surgir num momento muito delicado para eles. Eu fiquei quieta, achei que não cabia entrar nisso. Ele também ficou quieto", finalizou.



