Reprodução O apresentador já recebeu um aviso da produção sobre sua continuação na emissora

Leo Dias usou o espaço de seu programa na TV Band para defender Sonia Abrão, que recebeu uma n otificação extrajudicial de Karol Lekker, do SBT.

A notificação foi motivada pelo fato de Sonia Abrão ter criticado com veemência a apresentadora, que comanda um programa na RedeTV! há anos.

Leo explicou que Sonia tem todo o direito de dar a sua opinião e que quem está na TV, como Karol, está sujeito a críticas e opiniões dos outros.

O Leo está correto e, mais que isso, Karol perdeu toda a razão quando cometeu o ato de notificar Sonia Abrão.

Para lembrar o caso, Sonia, em seu programa na RedeTV!, disse que Karol jamais poderia ter tido a postura que teve no programa Fofocalizando em relação a Eliana.

Sim, a postura de Karol foi rude e até sem razão de ser.

Sonia também disse que Karol deveria estar fora do programa.

Isso gerou uma crise de choro em Karol, que publicou nas redes sociais um lamento, chorando e dizendo que Sonia era a culpada por ela, Karol, ter sido suspensa do programa do SBT.

Então, Karol resolveu notificar Sonia Abrão pelo que ela disse no ar em seu programa.





Quando Leo Dias diz que Karol não tem estatura para fazer o que fez, ele quis dizer, primeiro, que Karol começou agora na TV e deveria respeitar quem está na televisão há anos, que é o caso de Sonia Abrão.

E também o Leo está falando certo ao dizer que, se Karol não quer ser criticada, que ela não esteja em um programa de TV.

Eu já escrevi antes que Sonia não poderia ter pedido a saída de Karol, o que é uma opinião minha.

Mas Sonia tem todo o direito de fazer o que fez.

Então, Karol passou a ser a pessoa errada em todo este jogo.

A TV existe desde 1950 e continua a existir exatamente pelas polêmicas que gera.

As redes sociais e as colunas de TV, tanto escritas quanto eletrônicas, são exatamente o tempero de toda a TV.

E, se uma TV não é criticada, ela não existe.

Ninguém critica a Rede Brasil, a CNT ou a Cultura porque elas não têm a menor importância no universo da TV aberta.

As críticas recaem sobre a TV Globo, o SBT, a Record e a TV Band, e quase nada sobre a RedeTV!, exatamente porque o Ibope da emissora é pífio e ninguém se importa.

Apenas Sonia Abrão e Jorge Lordello tinham Ibope na RedeTV!.

Agora, João Kleber descobriu a maneira de fazer a escolinha e passou a ter Ibope.

Parabéns ao Leo, que defendeu Sonia e tudo o que ele falou.