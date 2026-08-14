Reprodução Instagram Aos 47, Carolina Dieckmmann exibe barriga definida de biquíni

Carolina Dieckmmann, de 47 anos, chamou atenção dos seguidores ao compartilhar um registro de biquíni preto nos Stories do Instagram. Na imagem, a atriz aparece com uma peça fininha, que deixou em evidência a barriga definida e o físico. O clique foi publicado em tom de brincadeira, seguindo uma trend das redes sociais com a frase: “Tirei e não postei! Agora é sua vez”.

O momento de descontração acontece após a atriz concluir as gravações de “A Viagem”, novo filme inspirado na clássica novela de Ivani Ribeiro. O longa já foi filmado e agora está em fase de preparação para chegar ao público. A produção ainda não tem uma data oficial de estreia divulgada.

Carolina Dieckmmann vive Diná

No filme, Carolina interpreta Diná, protagonista que ficou marcada na televisão pela atuação de Christiane Torloni na versão exibida pela Globo em 1994. A atriz passou por uma transformação no visual para o trabalho e adotou os cabelos mais escuros para dar vida à personagem.

Estevam Avellar/TV Globo Rodrigo Lombardi e Carolina Dieckmmann nos bastidores de "A Viagem"

Rodrigo Lombardi assume o papel de Otávio Jordão, advogado que se envolve com Diná, enquanto Pedro Novaes interpreta Alexandre, irmão da protagonista e personagem central da história. O elenco também conta com Emilio Dantas, Eriberto Leão, Sara Antunes, Belize Pombal, Lola Belli e Lucinha Lins.

Filme de “A Viagem”

Com roteiro de Jaqueline Vargas e direção de Henrique Sauer, o longa leva para o cinema elementos da obra de Ivani Ribeiro, que ganhou uma versão de grande sucesso na televisão em 1994. A produção é ambientada nos dias atuais e mantém como um dos principais eixos a relação entre Diná, Otávio e Alexandre.

Além de revisitar personagens conhecidos do público, o filme marca o reencontro de Lucinha Lins com o universo de “A Viagem”. A atriz participou da novela de 1994 como Estela e, na nova produção, interpreta Dona Maroca, mãe de Diná e Alexandre. O longa ainda não teve sua data de lançamento anunciada oficialmente.



