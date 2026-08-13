Acervo Pessoal / Divulgação Oscar Magrini desmente ida para A Fazenda 18 após rumores

Oscar Magrini desmentiu os rumores de que estaria confirmado para A Fazenda 18. Após seu nome começar a circular em páginas, perfis nas redes sociais e veículos como um dos possíveis participantes da próxima edição do reality, o ator gravou um vídeo para negar a informação.

Magrini afirmou que não recebeu qualquer convite ou consulta para integrar o elenco do programa e foi categórico ao falar sobre a possibilidade de participar de um reality show.

“Eles afirmam que vou fazer, mas eu nem fui consultado e, se fosse consultado, não faria”, declarou.

No vídeo, o ator explicou que sua decisão não tem relação com uma crítica a artistas que escolhem participar desse tipo de programa. Para ele, trata-se de uma escolha sobre os rumos da própria carreira.

“Nada contra quem faça um reality show, cada um sabe do seu. Eu sou ator, eu exerço a minha profissão na dramaturgia. Eu faço cinema, teatro e televisão”, afirmou.

Magrini também reforçou que não pretende participar de realities no futuro e classificou como falsa a informação que passou a circular envolvendo seu nome.

“Eu nunca vou fazer reality. Repito, nada contra quem faz reality. Eu, Oscar Magrini, sou ator e não faço reality. Então isso é mentira, fake news”, disse.

Além do pronunciamento do ator, a RN Assessoria Imprensa, administrada pela assessora de imprensa, Roberta Nuñez, divulgou um comunicado oficial para esclarecer a situação. Na nota, a equipe afirma que Oscar Magrini não participará de A Fazenda 18, não está confirmado no programa e não possui qualquer projeto de participação em reality show.

A assessoria também informou que as publicações que vêm sendo reproduzidas sobre o assunto não foram confirmadas por Magrini ou por sua equipe e solicitou aos veículos, páginas e perfis que divulgaram a suposta participação que façam a correção da informação.

Enquanto se nome circula entre os possíveis participantes do reality, Magrini segue com outros projetos profissionais. Recentemente, o ator concluiu as gravações do filme 45 Dias, de Walter Neto, produção que aborda a trajetória de um atleta olímpico de salto ornamental e kempo havaiano.

Ele também finalizou sua participação no filme Saidinha de Natal, de Danilo Gentili, com estreia prevista para o fim de novembro na rede Cinemark e, posteriormente, na Netflix.

Nos palcos, Magrini segue em turnê pelo Brasil com a peça Troca ou Não Troca?. A partir de 16 de agosto, inicia ainda um novo trabalho na dramaturgia, o seriado Karma, de Fábio Rabelo, com direção de Edgar Miranda.

No comunicado, a assessoria reforçou que informações oficiais sobre os próximos trabalhos de Oscar Magrini serão divulgadas diretamente pelos canais do ator ou por sua equipe de imprensa.





