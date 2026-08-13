Reprodução Instagram Grazi Massafera aposta em lingerie de renda e impressiona fãs

Grazi Massafera movimentou as redes sociais nesta última quarta-feira (12) ao compartilhar uma foto de sua nova campanha de lingerie. Aos 44 anos, a atriz, que se tornou embaixadora da marca, aparece no ensaio usando um conjunto de renda combinado com um roupão do mesmo material.

Na legenda da publicação, Grazi destacou uma mensagem sobre força e recomeços. "Uma força que nasce no silêncio e vira coragem, verdade e capacidade de recomeçar", escreveu.

Elogios dos fãs

A imagem rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que encheram a publicação de comentários elogiando a atriz. Entre as mensagens, internautas escreveram "Deusa", "Linda demais!", "Que arraso" e "Que corpo".

A nova campanha chega em um período de pausa na carreira de Grazi. A atriz está de férias desde o encerramento de "Três Graças", novela em que interpretou a vilã Arminda.

Novas tatuagens

Além da campanha, Grazi também chamou atenção recentemente ao revelar duas novas tatuagens. Dois dias antes da publicação do ensaio, a atriz mostrou os desenhos nas redes sociais: uma onça-pintada na região das costelas, próxima ao seio, e um tigre no antebraço.

As novas tatuagens marcam mais uma mudança no visual da atriz durante o período de férias após o fim da novela.

Grazi Massafera está em novo filme

Além dos trabalhos na televisão, Grazi Massafera também integra o elenco de "Corrida dos Bichos", novo filme original do Prime Video. A produção já está disponível no catálogo da plataforma e é uma das apostas brasileiras do streaming para 2026.

Ambientado em um Rio de Janeiro distópico, o longa combina ação, ficção científica e crítica social ao transformar o tradicional jogo do bicho em uma competição mortal. Na história, pessoas em situação de vulnerabilidade são controladas por milionários e colocadas em uma disputa violenta em busca de um prêmio milionário, enquanto precisam lidar com o risco imposto aos próprios entes queridos.

Divulgação Prime Video Grazi Massafera e Rodrigo Santoro em "Corrida dos Bichos"





Elenco reúne grandes nomes

Grazi divide o elenco do filme com nomes conhecidos da televisão, da música e do cinema brasileiro. A produção também conta com Anitta, Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Bruno Gagliasso, Seu Jorge, Thainá Duarte, João Guilherme, Silvero Pereira, Leandro Firmino, Jade Sassará, Azzy e Jéssica Córes.

O protagonista é Mano, interpretado por Matheus Abreu. Na trama, o personagem lidera um grupo rebelde que enfrenta o sistema responsável por sustentar a competição e busca romper com a estrutura que transforma pessoas vulneráveis em peças de um jogo controlado por milionários.



