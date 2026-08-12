Reprodução/Internet Virginia Fonseca não será mais rainha de bateria da Grande Rio





Virginia Fonseca anunciou nesta quarta-feira (12) que não continuará como rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval de 2027. A influenciadora revelou a decisão nas redes sociais e afirmou que os últimos meses foram marcados por reflexões sobre suas prioridades e pela busca por uma rotina mais tranquila ao lado da família.

Segundo Virginia, a mudança está relacionada à necessidade de dedicar mais tempo aos filhos, às empresas e às pessoas que fazem parte de sua vida. "Estes últimos meses me fizeram repensar e refletir sobre muitas coisas. Uma delas, foi ter me permitido viver de uma maneira mais tranquila, leve, aproveitando cada momento e entendendo que minha vida realmente mudou", escreveu.

Ela explicou que, atualmente, sua presença é mais exigida em diferentes áreas e que, após conversar com a família, decidiu priorizar momentos de qualidade . "Os donos do meu tempo serão: meus filhos, minhas empresas e todas as pessoas que hoje arrancam o meu melhor sorriso", afirmou.

Virginia também destacou que pretende continuar mostrando sua rotina nas redes sociais, mas de forma mais equilibrada. A influenciadora relembrou ainda os desafios que enfrentou nos últimos anos e afirmou que costuma se dedicar integralmente aos projetos que assume.

Reprodução Instagram Virginia Fonseca





Despedida da Grande Rio

Ao anunciar a saída do posto, ela fez questão de agradecer à Grande Rio e ao Carnaval pela oportunidade de viver de perto a folia. Virginia assumiu a posição após a saída de Paolla Oliveira e afirmou que guarda com carinho a experiência vivida na escola de samba.

"Então, venho com o coração apertado e cheio de verdade, me despedir do posto de rainha de bateria da Grande Rio. E antes de qualquer palavra, quero agradecer ao Carnaval e à Grande Rio por me permitirem sentir essa magia de perto. É uma experiência única viver o maior espetáculo da terra", declarou.

A influenciadora também ressaltou a relação construída com a agremiação e disse ter se sentido acolhida durante sua passagem pelo posto. "A Grande Rio sempre me tratou como uma verdadeira rainha. Ali, me senti em casa, amada, protegida e, acima de tudo feliz", afirmou.





"Não foi uma decisão fácil"

Virginia reconheceu ainda a intensidade da função e a dedicação exigida para ocupar o posto. Para ela, a decisão de deixar a posição foi difícil, mas necessária para o momento que vive.

"Não foi uma decisão fácil, mas uma decisão honesta e sincera!", declarou. Ela também relembrou sua trajetória até chegar ao posto de rainha de bateria. "A menina de Governador Valadares, nunca imaginou estar em um lugar tão incrível", escreveu.

Ao finalizar o anúncio, Virginia afirmou que levará consigo as lembranças da experiência. "Podem ter certeza: eu levo cada gesto, cada energia, cada momento como lembrança no coração. Deixo isso muito vivo aqui dentro porque pulsa de um jeito diferente", declarou.

A influenciadora encerrou a despedida reafirmando o carinho pela escola e pelo Carnaval: "Grande Rio e Carnaval, eu amo vocês!".



