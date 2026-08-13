Reprodução/Internet Gracyanne Barbosa diz que faria trisal com Viviane Araújo e Belo

Durante o PodGrah, podcast do humorístico "Tô de Graça", do Multishow, no YouTube, Gracyanne Barbosa, 42 anos, pegou os fãs de surpresa ao confessar que toparia formar um trisal com seu ex-marido, Belo, 52 anos, e a atriz Viviane Araújo, 51 anos, em uma novela, caso tivesse a chance.

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Tudo isso começou após a famosa ser questionada sobre a possibilidade de interpretar uma personagem que se envolvesse com o ex e a rainha de bateria do Salgueiro, Viviane Araújo, que também teve, no passado, um relacionamento com o cantor. Sincera, a modelo fitness deixou claro que não via nenhum problema caso fosse bem paga.

"Pagando bem...", brincou. Como era de se imaginar, a reação da famosa arrancou várias risadas dos participantes Rodrigo Sant'Anna e Andy Gercker. Na sequência, a influenciadora explicou que encararia a situação de forma profissional e que não faria isso apenas para gerar repercussão.

"Sou uma mulher de negócios. Não seria pela polêmica", disse. Aproveitando a oportunidade, Rodrigo Sant'Anna fez questão de perguntar qual seria o "trisal dos sonhos" de Gracyanne. A resposta veio novamente em tom de brincadeira: "Esse da novela", disse ela. E completou: "Brincadeira! Mas ia ser sucesso".

Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa e Belo

Embora esse assunto não seja mais tão comentado, Belo e Viviane Araújo viveram um relacionamento longo entre o fim dos anos 1990 e o início dos anos 2000, que gerou bastante polêmica ao chegar ao fim. O romance terminou enquanto o pagodeiro estava preso, após ser investigado por associação ao tráfico.

No entanto, pouco tempo depois, Gracyanne Barbosa começou a se relacionar com Belo. Ainda que uma suposta traição tivesse sido cogitada, a influenciadora já negou ter sido responsável pelo fim do relacionamento entre eles.

Ele estava vindo de um fim de relacionamento conturbado com a Viviane, mas já tinha saído na mídia o término deles quando começamos a ficar. Falaram que eu tinha sido o pivô. Na época, erroneamente, eu me mantive calada Gracyanne Barbosa no documentário 'Belo: Perto Demais da Luz', do Globoplay.





Já em 2024, depois de mais de 16 anos juntos, eles anunciaram o fim do casamento.

Viviane Araújo revela desconforto em atuar com Belo

Em maio, após as gravações de Três Graças acabarem, a rainha de bateria do Salgueiro confessou ter se sentido incomodada em atuar ao lado do ex. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Viviane revelou ter se sentido estranha ao gravar cenas de beijo com o ex-companheiro na trama das nove.

"Não teve uma cena muito difícil. Claro que a gente teve o tal beijo. Não é que foi difícil, mas era meio que... Sei lá, não é desagradável, é uma cena incômoda. Porque vou ter que beijar o cara que...", disse.

Reproduçao TV Globo Belo e Viviane Araujo em Três Graças

Ao comentar sobre os meses de gravação, a contratada da Globo revelou como era a relação dos dois nos bastidores. "Não esperava pedido de desculpas. Eu estava ali, bem profissional. A gente não se falava (desde o término), cada um seguiu sua vida, e tudo bem. Mas, no encontro para a novela, a gente se falou normalmente. 'Vamos trabalhar', dissemos. Não teve conversa sobre o passado, nada", disse.



