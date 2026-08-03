Reprodução/Globo Paolla Oliveira viveu personagens icônicas na televisão.

Paolla Oliveira, de 44 anos, completou 20 anos de carreira em 2026 e, ao longo de sua trajetória na televisão, deu vida a personagens que marcaram o público e ajudaram a consolidar seu nome entre os mai ores da teledramaturgia brasileira. Versátil, a atriz interpretou mocinhas, mulheres fortes e vilãs que, até hoje, arrancam elogios pela beleza de sua atuação.

Relembre personagens que marcaram a carreira da atriz

Reprodução/Globo Paolla Oliveira em "O Profeta".





Para começar a falar sobre personagens marcantes, não poderíamos deixar de relembrar a primeira protagonista da carreira de Paolla Oliveira: a jovem Sônia, par romântico de Marcos, vivido por Thiago Fragoso, em "O Profeta" (2005).

Na produção escrita por Walcyr Carrasco e exibida originalmente pela Globo às 18 horas, o casal viveu um romance proibido durante os anos 50. A personagem, que era uma jovem responsável e correta, cativou o público e ajudou a projetar o nome da atriz entre os mais promissores da teledramaturgia da época.

Reprodução/TV Globo Paolla Oliveira como Jeiza, em "A Força do Querer"





Um outro grande marco na carreira de Paolla Oliveira foi Jeiza Batista, de "A Força do Querer" (2017). Na trama global, escrita por Glória Perez, a atriz interpretou a policial militar que sonhava em se tornar lutadora de MMA.

A personagem fez sucesso e chamou a atenção do público por sua determinação, firmeza no combate e senso de justiça. Na época, a atuação de Paolla foi muito elogiada.

Reprodução/Globo Paolla Oliveira como Paloma, em "Amor à Vida.







Antes disso, Paolla conquistou um espaço de destaque no horário nobre ao dar vida à Paloma, de “Amor à Vida”( 2013), sua primeira protagonista de uma novela das 21h.

No folhetim global, escrito por Walcyr Carrasco, a médica pediatra enfrenta grandes conflitos familiares e uma busca incessante pela filha recém nascida (Klara Castanho), que foi jogada em uma lata de lixo por seu irmão, Félix (Mateus Solano).

Globo/Divulgação Paolla Oliveira como Danny Bond em "Felizes Para Sempre?".





Em “Felizes Para Sempre” (2015), Paolla Oliveira deu o que falar ao interpretar a enigmática garota de programa, Danny Bond. Na minissérie, escrita por Euclydes Marinho, a personagem se envolve em tramas de desejo, ambição e segredos.

O papel se tornou um dos mais comentados da carreira da atriz, já que explorou sua versatilidade e mostrou um lado ousado de sua atuação que era desconhecido do público.

Reprodução/TV Globo Paolla Oliveira como Vivi Guedes em "A Dona do Pedaço".







Já em 2019, Paolla Oliveira deu vida a uma das personagens mais icônicas de sua carreira. Em "A Dona do Pedaço", novela escrita por Walcyr Carrasco, a atriz interpretou Vivi Guedes, uma influenciadora, modelo e personalidade famosa, conhecida por seu estilo de vida sofisticado.

A personagem marcou a carreira de Paolla e a teledramaturgia brasileira por transformar a personagem em uma espécie de celebridade virtual no mundo real, com contas perfis ativos nas redes sociais.

Reprodução/Globo Paolla Oliveira como Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo"





Mais recentemente, Paolla Oliveira voltou a dar vida a uma personagem marcante nas telinhas: ela assumiu o desafio de interpretar a icônica Heleninha Roitman no remake de “Vale Tudo” (2025).

A personagem complexa, que foi vivida por Renata Sorrah na versão original, exibida pela Globo em 1988, já carregava grande destaque na teledramaturgia brasileira.

Apesar da grande pressão e responsabilidade de remontar o drama da personagem da trama escrita originalmente por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, e recentemente adaptada por Manuela Dias, Paolla tirou a missão de letra e fez sucesso entre o público do sofá.