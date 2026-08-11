Reprodução/Instagram/@roseiramur Rosamaria Murtinho mostra foto de Mauro Mendonça celebrando Dia dos Pais e impressiona.

Rosamaria Murtinho, de 93 anos, tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde do marido, Mauro Mendonça, de 95, após publicar nas redes sociais uma foto dele deitado em um leito hospitalar. A imagem foi compartilhada neste domingo (9), Dia dos Pais, e acabou preocupando os seguidores da atriz.

Leia mais: Adriana Araújo critica Record por dar voz ao ex de Maria da Penha

Após a grande repercussão da postagem, na qual o ator surge na cama hospitalar, rodeado pela família, Rosamaria Murtinho afirmou em entrevista à revista Quem, que o marido está bem e recebendo acompanhamento médico domiciliar. "Ele está bem, ótimo. Ele estava às gargalhadas ontem", esclareceu a atriz.

Rosamaria explicou ainda que o marido passou por uma internação recentemente, motivada por uma cistite. Apesar do susto, o ator recebeu alta e voltou a receber os cuidados de uma equipe de home care."Ele não sai da cadeira de rodas, mas vive fazendo piadas. Ele faz tudo em casa. Vem fisioterapeuta, médico. Está sendo muito bem tratado", contou.







Foto preocupa fãs do ator

Rosamaria Murtinho despertou a preocupação dos seguidores ao publicar o registro familiar no Instagram. Na imagem, Mauro Mendonça surge deitado em um leito hospitalar, instalado na mansão do casal, no Rio de Janeiro, cercado dos filhos, Rodrigo, João Paulo e Mauro Mendonça Filho; dos netos, Pedro e Sofia; além da própria Rosamaria.





No registro, o ator surge sorridente, apesar de estar deitado na cama hospitalar. Apesar da aparente alegria de Mauro Mendonça, fãs demonstraram preocupação sobre o estado de saúde do artista, de 95 anos. "Por que ele está no hospital?", questionou um. "O que está acontecendo com Mauro Mendonça?", indagou outro fã do icônico ator.

Vale destacar que Mauro Mendonça está afastado das novelas desde 2016, quando fez uma participação na novela "Êta Mundo Bom", da Globo. O ator também está afastado dos cinemas há quase uma década, quando, também em 2016, lançou o filme "Tô Ryca".

Famosos reagem ao post

O casal Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça é um dos mais queridos do público e também dos famosos brasileiros. Nos comentários da publicação compartilhada pela atriz, várias estrelas do cenário artístico nacional deixaram mensagens carinhosas.

Camila Queiroz, Lúcio Mauro Filho, Marcos Veras, Letícia Sabatella e Beth Goulart reagiram com emojis de coração vermelho. "Família que eu amo!!!", escreveram Danton Mello e Glória Pires.

Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça se casaram em 1959 e, após 66 anos, continuam unidos, emocionando fãs nas telinhas - em trabalhos passados - e fora delas.