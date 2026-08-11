Reprodução/Band Adriana Araújo detona Record

Adriana Araújo criticou ao vivo, na última segunda-feira (10), durante o Jornal da Band, a decisão da Record de dar espaço para Marco Antônio Heredia Viveros, ex-marido de Maria da Penha. Ao falar sobre a entrevista realizada por Roberto Cabrini para o Domingo Espetacular, da TV Record, a âncora questionou o interesse da emissora em mostrar a versão de Viveros sobre o assunto.

"Quem tenta matar quer a morte da vítima. É um assassino potencial. E qual o interesse jornalístico em dar voz a um sujeito desses? Que prazer sádico é esse de deixar o criminoso contar sua versão de um crime hediondo, violentando a vítima de novo com a deturpação dos fatos?", afirmou Adriana durante o jornalístico.

Logo depois, a apresentadora falou sobre os ataques sofridos por Maria da Penha e explicou que o caso foi determinante para a criação da lei que leva o nome da vítima.

"Marco Antônio Viveros tentou matar Maria da Penha com um tiro nas costas e, depois, eletrocutá-la. Ela sobreviveu aos ataques, ao cárcere privado e ao horror de ver o ex-marido pegar apenas dois anos de cadeia", disse.

Leia também: Por que ex-marido de Maria da Penha foi preso novamente



Adriana também enalteceu toda a trajetória de Maria da Penha e o quanto sua atuação foi primordial para a criação da legislação brasileira sobre o combate à violência.

Maria da Penha tem que ser honrada todos os dias no nosso país. Fez da dor luta e vitória. Da coragem dela nasceu uma lei que protege todas nós, mulheres, contra a violência doméstica. Adriana Araújo





"Dar palco para o criminoso que tentou matá-la é banalizar a vida", finalizou a âncora.

O que aconteceu?

Reprodução/Band Adriana Araújo no Jornal da Band





A fala ocorreu após a Justiça do Ceará determinar a prisão preventiva de Marco Antônio Heredia Viveros. A decisão, que foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), foi em solicitação do Ministério Público.

Leia também: Justiça barra reportagem de Roberto Cabrini na Record



Marco Antônio, desde 2024, estava sujeito a uma medida protetiva que restringia qualquer divulgação sobre as informações do processo. Essa determinação também proibia a divulgação do nome de Maria da Penha ou das suas filhas em qualquer meio de comunicação.

De acordo com o colunista do iG, Gabriel Oliveira, a Record foi obrigada a retirar as chamadas e trechos da entrevista publicados na internet. Caso a emissora descumpra a decisão, terá uma multa diária de R$ 100 mil.