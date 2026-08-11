Reprodução/Instagram/@luisrobertoreal Narrador Luis Roberto

Jacy Santos, esposa de Luis Roberto, de 65 anos, ficou emocionada ao registrar a volta do narrador ao trabalho após o tratamento de um câncer na região da cabeça e do pescoço. Na última segunda-feira (10), ela postou uma imagem do marido indo para Belo Horizonte e comemorou sua retomada à vida profissional.

"Tempo de recomeçar... Emocionante te ver bem, voltando para fazer o que mais ama! Que Deus te guie e te proteja", disse a designer de moda.

Luís Roberto retornará aos trabalhos na TV Globo nesta quarta-feira (12), após quatro meses afastado do canal. O profissional anunciou que estava doente no início de abril. Devido ao tratamento, não foi possível sua narração nas transmissões dos jogos da Copa do Mundo; ele iria aos Estados Unidos para comandar o evento pelo canal carioca.

Durante o Domingão com Huck, antes do jogo do Brasil contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, ele comentou sobre como foi receber o diagnóstico e enfrentar o tratamento.

Reprodução/Instagram/@luisrobertoreal Esposa de Luis Roberto faz postagem para o amado





"Cada um de nós pode passar por um desafio desse, de, de repente, em um exame de rotina, descobrir que tem um câncer e ter que correr. É um tratamento pesado: foram 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia nesses últimos dois meses", contou.

"A dois meses da Copa do Mundo, em um projeto que desenvolvemos juntos ao longo dos últimos três anos e meio, eu tive que entender que não dava. Era preciso priorizar a saúde e continuar vivo", pontuou, na época, emocionado.





Diagnóstico e tratamento

Reprodução/Instagram Narrador Luis Roberto





Vale lembrar que Luis Roberto estava confirmado como o principal narrador da Globo para a Copa do Mundo e seria o responsável pelas principais partidas da competição, incluindo os jogos da Seleção Brasileira.

No entanto, pouco mais de dois meses antes do torneio, em 7 de abril, a emissora informou que ele ficaria fora da cobertura para iniciar o tratamento contra um câncer recém-diagnosticado na região cervical. Everaldo Marques foi escolhido para substituí-lo.

O narrador iniciou o tratamento no dia 16 de abril e compartilhou uma mensagem nas redes sociais. "Tratamento. Dia 01. Vencemos. Bora pro dia 02. Sigo agradecendo por essa avalanche de carinho", escreveu no Instagram.

Luis Roberto narrou os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia no fim de março. O ex-jogador e comentarista Júnior revelou que o colega recebeu o diagnóstico após a partida contra a Croácia e que os médicos apresentaram um prognóstico positivo para sua recuperação.

A neoplasia é o termo médico utilizado para o crescimento anormal de células no organismo. A condição pode resultar na formação de tumores benignos ou malignos.