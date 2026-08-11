Divulgação Madonna e Kylie Minogue





Madonna e Kylie Minogue unem forças em uma parceria aguardada por fãs do mundo inteiro, em uma verdadeira celebração da música pop e da cultura dance.

Após apresentar o Madonna's Club Confessions (apresentado pela MISTR) durante o WorldPride, em Amsterdã, no último fim de semana, Madonna confirmou oficialmente a parceria, que há muito tempo alimentava especulações.

Kylie fez uma participação surpresa no show e, diante de um público lotado no evento mais disputado do festival, as duas estrearam "Love Sensation (Afterhours Mix) – Madonna & Kylie".





Produzida por Stuart Price, a aguardada faixa foi lançada mundialmente pela Warner Records, com distribuição da Warner Music Brasil, na última sexta-feira (7).

A colaboração chega na esteira do sucesso de "Love Sensation", que alcançou o primeiro lugar nas rádios de música dance.

O feito impulsiona ainda mais "Confessions II", um dos álbuns mais celebrados e aclamados pela crítica neste ano. Antes disso, "I Feel So Free", primeiro lançamento do projeto, também havia conquistado o topo da mesma parada.

Com sucessos que alcançaram o primeiro lugar das paradas de música dance ao longo de cinco décadas consecutivas, Madonna segue não apenas dominando, mas também redefinindo e moldando a cultura global da música dance que ajudou a construir.