Reprodução Xuxa reage após provocação de Mara Maravilha.

Xuxa Meneghel, de 63 anos, deu o que falar nesta quinta-feira (6) ao rebater as críticas de Mara Maravilha, de 58, sobre a turnê "O Último Voo da Nave". A Rainha dos Baixinhos deixou uma mensagem bem direta em um vídeo que repercutia as declarações da apresentadora sobre os figurinos usados por ela durante as apresentações.

A resposta aconteceu nos comentários de uma publicação do jornalista Márcio Rolim, que analisava o caso e defendia que artistas não devem ser julgados pela idade ou pelo tempo de carreira.

"Você acredita que, porque existem pessoas mais jovens fazendo coisas e que precisam ganhar espaço, os mais velhos que fizeram grandes coisas não precisam fazer seu trabalho. Vocês imaginam se a Maria Bethânia tivesse que parar de fazer shows porque a Marina Sena, talentosíssima, precisa fazer seu trabalho?", questionou o jornalista.

No vídeo, Rolim ainda afirmou que Mara Maravilha estaria "em estado de mania" pela frequência com que tem alfinetado Xuxa Meneghel: foram mais de 40 stories em um único dia.

Ao comentar a publicação, Xuxa disparou: "Você tem razão, mas acho que faltou dizer que 'ela só quer aparecer' como muita gente que tá querendo pegar carona na nave com insultos e não com suas opiniões (é diferente você não gostar de mim e desrespeitar a minha história)".





Na sequência, a loira fez um aviso sobre repercutir as opiniões de pessoas como Mara Maravilha. “Mas acho que quanto mais fala de todos que me agridem, mais eles vão falar...na boa...tenho pena, deve ser horrível (eu não sei) ter que precisar diminuir alguém para crescer ou aparecer", completou Xuxa.

Por fim, Xuxa fez um apelo por mais amor em todas as idades. "Isso se chama educação e empatia e obrigada por respeitar a minha história e a minha maturidade, que só vem com a idade", concluiu a artista.

Reprodução/Instagram Xuxa rebate críticas de Mara Maravilha.







Entenda o caso

O comentário de Xuxa aconteceu após Mara Maravilha fazer cerca de 40 publicações nas redes sociais mencionando a apresentadora. As publicações foram compartilhadas por Mara nesta terça-feira (4) e estavam repletas de críticas aos figurinos usados por Xuxa durante as apresentações da turnê "O Último Voo da Nave".







Em uma das postagens, Mara compartilhou um vídeo em que Xuxa fala sobre os direitos das mulheres. "Nós, mulheres, temos o direito de usar a roupa que a gente quiser, a gente tem direito de votar, sim, de falar, de cantar e de ser feliz. A gente precisa que vocês respeitem nosso direito de ir e vir, com segurança e sem violência", diz a apresentadora na gravação.

Apesar da mensagem positiva da postagem, Mara usou a legenda para alfinetar a colega de profissão. "Direito de ter noção e vergonha alheia como mulher! Direito de falar, então falei, pronto", ironizou Maravilha.

Os looks escolhidos por Xuxa Meneghel para os shows de sua turnê deram o que falar na web. Em sua maioria, os figurinos são releituras de roupas icônicas usadas pela apresentadora no passado, porém, o que chamou a atenção de parte dos fãs foram os maiôs super cavados, que destacaram a boa forma da loira.