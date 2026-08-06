Reprodução/Internet Xuxa comentou críticas recebidas durante a nova turnê

Xuxa Meneghel comentou as críticas que recebeu desde o início da turnê O Último Voo da Nave, espetáculo que celebra seus 45 anos de carreira e marca a despedida de sua trajetória musical. Em entrevista ao canal da revista Veja, a apresentadora afirmou que aceita opiniões contrárias ao seu trabalho, mas pediu que sua história profissional seja respeitada.

A artista ressaltou que o legado construído ao longo de mais de quatro décadas não pertence apenas a ela, mas também às pessoas que acompanharam sua carreira desde o início. Segundo Xuxa, essa relação faz parte da identidade da turnê.

Durante a entrevista, a apresentadora afirmou que entende que nem todos apreciem seu trabalho, mas defendeu o reconhecimento de sua história. "Tenho certeza de que tem muita gente que não gosta de mim, e tudo bem, mas a única coisa que eu falo para as pessoas é: 'respeita a minha história'. Porque essa história não é só minha, é de muita gente", declarou.

Na sequência,explicou que o pedido vai além de um reconhecimento individual. "Quando eu falo 'respeita a minha história', não é 'me respeita', é a minha história. Não é me respeitar como ser humano, como artista, como profissional, que eu gostaria, obviamente, que as pessoas fizessem isso, mas não é isso a minha exigência. Respeita a minha história, que é a história de cada uma das pessoas que passaram pela minha vida", declarou.

Figurino da turnê gerou comentários

Ela também destacou a troca que construiu com os fãs ao longo da carreira. "Eu fiz uma diferença; elas fizeram a diferença na minha vida, e não é pouca coisa. Então respeita. Se você não gosta, tudo bem. É muito legal até eu não ser unânime, é muito legal as pessoas não gostarem. Concordo, mas respeita essa história. Essa história é nossa", disse.

Depois da estreia da turnê em São Paulo, no fim de julho, Xuxa passou a receber comentários sobre o figurino usado durante as apresentações, especialmente por causa do modelo escolhido e da peruca com xuxinhas.

No segundo espetáculo realizado na capital paulista, a apresentadora fez referência ao assunto durante a apresentação. "E quem veio aqui para ver minha virilha, hoje eu botei meia. Não vão conseguir ver, desculpa", brincou antes de fazer agachamentos no palco.