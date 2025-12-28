Reprodução/redes sociais Famosa passa final de ano em família

Após meses de rumores de crise e boatos de separação definitiva, a apresentadora e cantora Mara Maravilha, de 59 anos, e o ator Gabriel Torres, de 36, estão oficialmente juntos novamente, segundo informou a assessoria da artista à imprensa nesta semana. A confirmação ocorre em meio a especulações que envolveram brigas intensas e até uma possível separação no segundo semestre desse ano, mas após reconciliação, o ex-casal tem passado as festas de fim de ano em família.

Mara e Gabriel começaram a ser vistos juntos com mais frequência recentemente nas redes sociais, inclusive com registros de uma viagem a um spa no interior de São Paulo, acompanhados do filho adotivo do casal, Miguel Benjamim, hoje com 6 anos. Em legenda emotiva nas redes a artista afirmou: “O que parece ser o fim pode ser o começo para uma nova jornada”, o que abriu a interpretação de que o relacionamento estaria sendo reconstruído após a turbulência.

A assessoria oficial confirmou ao portal Extra que, sim, o casal reatou e está bem, reforçando que a crise foi superada e que eles pretendem seguir a vida em conjunto, especialmente por causa do filho. “Sim, eles voltaram. Está tudo bem entre eles”, disse a equipe de comunicação de Mara.

Crise pública e rumores de separação

A relação entre Mara Maravilha e Gabriel Torres vinha enfrentando uma série de altos e baixos ao longo de 2025. Em maio, testemunhas relataram que uma briga barulhenta no condomínio de luxo onde moram, em São Paulo, teria mobilizado até a vizinhança, com discussões que colocaram novamente em pauta os problemas no casamento do casal, que sempre sofreu críticas pela diferença de idade.

Mais adiante, em novembro, alguns veículos chegaram a noticiar que a separação havia sido formalizada e o processo de partilha de bens iniciado, com o casal deixando de viver sob o mesmo teto. Inclusive, sua cobertura chegou a ser colocada à venda, mas ainda não há informações se foi repassada ou não.

Mesmo com esse contexto de estremecimento, ambos sempre mantiveram certa dose de discrição nas redes sociais, nem Mara nem Gabriel comentaram diretamente os rumores de término por muito tempo, e chegaram a surgir relatos de que eles continuavam mantendo diálogo mesmo após os conflitos.

Uma família em reconstrução

O casal está junto desde 2015, com a união oficialmente reconhecida em 2021, e a adoção do filho Miguel Benjamin em 2020, um momento que marcou uma nova etapa na vida de ambos. O anúncio oficial de reconciliação marca um novo capítulo no relacionamento do casal.