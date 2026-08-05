Reprodução/Instagram/@virginia Virginia investe milhões nos cuidados com os três filhos.

Virginia Fonseca conta com uma ampla rede de apoio para cuidar dos três filhos com Zé Felipe: Maria Flor, de cinco anos, Maria Alice, de três, e José Leonardo, de quase dois anos. Nesta semana, a sofisticada estrutura de cuidados voltou a chamar atenção nas redes sociais durante a recente internação das meninas para cirurgias de retirada das amígdalas e adenoides.

Na ocasião, uma das babás, Carina Costa, acompanhou as pequenas e auxiliou a família durante os três dias em que as pequenas ficaram internadas.

A equipe dedicada às crianças já chegou a reunir sete profissionais, algumas com formação em enfermagem. Além de Carina, nomes como Davila Suelle, Renata Fabrini, Rafaella Karolline, Thais Lorrane e Luciana Bispo já se revezaram nos cuidados com as crianças.

Com a exposição frequente nas redes sociais, as babás ganharam popularidade e ficaram conhecidas entre os seguidores de Virginia e Zé Felipe.





Salários altos e viagens internacionais

As profissionais acompanham a rotina das crianças, inclusive, em compromissos, internações e viagens internacionais para destinos como Estados Unidos, Dubai e Espanha.





Para que isso seja possível, Virginia e Zé Felipe custeiam passagens aéreas em primeira classe ou no jatinho da família e hospedagens em hotéis e mansões luxuosas.

Apesar das especulações, os salários pagos às babás nunca foram oficialmente confirmados por Virginia. Segundo informações da Veja, cada uma das profissionais receberia cerca de 9 mil reais por mês, além de 700 reais por dia durante viagens, o que poderia elevar a remuneração mensal para quase R$ 18 mil. Com base no salário estimado de R$ 9 mil, a folha fixa de sete profissionais chegaria a R$ 63 mil por mês, cerca de R$ 756 mil por ano.

Reprodução/Instagram Babás de Virginia durante festa à esquerda. Babás posam para foto com Zé Felipe, à direita.





Em março deste ano, uma vaga para cuidar de José Leonardo teria oferecido o salário de R$ 18 mil. Entre as qualificações exigidas para a posição estavam: formação em enfermagem, experiência, passaporte e deslocamento para deslocamentos internacionais.

As cirurgias das Marias

Neste domingo (2), Maria Alice e Maria Flor passaram por um procedimento cirúrgico chamado adenoamigdalectomia, para a retirada simultânea das amígdalas e da adenoides. Na ocasião, Virginia usou as redes sociais para contar que correu tudo bem durante a cirurgia.

“Bom dia, hoje as Marias fizeram a cirurgia de amígdala e adenoide. Graças a Deus, foi tudo bem, correu como esperado e foi um sucesso”, disse a loira.

Além disso, a famosa explicou que ficaria afastada das redes sociais durante a recuperação das meninas para acompanhar o pós-operatório de perto.

Já nesta terça-feira (4), a influenciadora voltou às redes sociais e informou que, dois dias depois da realização dos procedimentos cirúrgicos, a meninas receberam alta médica.