Reprodução Instagram Juliana Paes ostenta boa forma em clique de biquíni durante viagem à Bahia

Juliana Paes, de 47 anos, voltou a chamar a atenção dos seguidores nesta quarta-feira (5) ao compartilhar um novo registro de suas férias em Itacaré, na Bahia. Em uma foto publicada no Instagram, a atriz surgiu de biquíni em um clique em preto e branco, posando em frente ao espelho e exibindo o corpo.

A artista está aproveitando dias de descanso ao lado do marido, Carlos Eduardo Baptista, e dos filhos, Pedro e Antônio, de 15 e 12 anos. Em breve, Juliana também poderá ser vista na segunda temporada da série "Os Donos do Jogo", da Netflix.





'Sunwalk' diverte seguidores

Na última terça-feira (4), Juliana já havia movimentado as redes sociais ao reproduzir o icônico moonwalk, eternizado por Michael Jackson. De biquíni, ela deslizou para trás sobre a grama à beira-mar e apelidou a brincadeira de "sunwalk".

O vídeo rapidamente repercutiu entre os seguidores, que elogiaram a desenvoltura da atriz. "Incrível", escreveu uma internauta. "Sabe muito", comentou outra . "Juliana Jackson", brincou mais uma.

Reprodução Instagram Juliana Paes

Saída da Viradouro

Em março deste ano, Juliana também esteve em evidência ao anunciar sua saída do posto de rainha de bateria da Unidos do Viradouro. A decisão foi comunicada logo após a escola conquistar o título do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

A atriz explicou que deixou a função por causa da intensa agenda de trabalho em 2026. Após retornar à agremiação depois de 17 anos, ela encerrou sua participação conquistando seu primeiro título oficial com a comunidade vermelha e branca.

Reprodução/@julianapaes Juliana Paes como rainha de bateria da Viradouro

Apesar de abrir mão da coroa, Juliana afirmou que pretende continuar ligada à Viradouro de outra forma e já manifestou o desejo de desfilar no Carnaval de 2027. A coroa foi repassada para Bellinha Delfim, que recebeu o apoio público e os votos de sucesso da atriz.



