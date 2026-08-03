Reprodução/Instagram/@nandacosta Nanda Costa posa com biquíni asa-delta e brinca: 'Será que chegou a hora?'

Nanda Costa, de 39 anos, movimentou as redes sociais neste domingo (3) ao compartilhar um novo ensaio fotográfico. Nas imagens, a atriz aparece exibindo o corpo sarado, usando um biquíni de Emilie Rey, apontada como seu novo affair.

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Nas imagens, registradas pela própria Emilie, a artista surge sorridente, vestindo o biquíni cavado, na cor verde. Na legenda da publicação, Nanda usou um tom bem-humorado para explicar que ficou em dúvida antes de usar o modelito.

"Minha gata me emprestou o biquíni dela. Verde perereca. Meio tanga, meio asa-delta. Olhei e pensei: 'Nem pensar'. Ela disse que ficou lindo e fez essas fotos… Eu usei, postei e agora ela acha que eu devia usar sempre. E mês que vem ainda faço 40. Será que chegou a hora?", escreveu a atriz.

Nos comentários da publicação, Emilie Rey, diretora e produtora apontada como nova namorada de Nanda, reagiu à postagem: "Vou deixar esse no seu armário”.

Fãs da artista também opinaram sobre a postagem. “A sua gata tem bom gosto e por isso escolheu você e o biquíni”, flertou uma. “É que você fica diva com qualquer vestimenta!”, elogiou outra. “Achei lindo! Também, a mulher é uma deusa”, escreveu uma terceira seguidora.







Boatos de romance

Não é de hoje que o burburinho sobre um suposto romance entre Nanda Costa e Emilie Rey começou. Em maio deste ano, as duas trocaram declarações de amor nas redes sociais após viajarem juntas para Paris.

Na ocasião, Nanda e Emilie foram prestigiar o casamento da irmã da produtora, e apesar de não terem posado juntas, apareceram nos mesmos pontos turísticos da capital francesa, incluindo o Museu do Louvre, o Arco do Triunfo e a Torre Eiffel.







Ao final da viagem, Emilie fez uma declaração de amor pública à atriz: “Paris ficou ainda mais especial com você”. Nanda respondeu: “Obrigada por tudo”. Quando a diretora publicou um álbum de fotos sobre a viagem, a atriz comentou: “A mais linda do bairro”. Emilie rebateu: “A mais linda do mundo inteiro é você”.

Reprodução/Instagram Nanda Costa e Emilie Rey posam nos mesmos pontos turísticos de Paris.





Quem é Emilie Rey

Emilie Rey tem 28 anos e atua como produtora, diretora e modelo. Amiga pessoal de famosas como Alice Wegmann e Carolina Dieckmann, ela costuma compartilhar registros de projetos audiovisuais e de viagens ao lado de amigos.

A artista ganhou visibilidade nacional em 2021, ao assumir o namoro com Francisco Gil, filho de Preta Gil e Otávio Müller. O ex-casal chegou a morar junto na Gávea, no Rio de Janeiro. O relacionamento chegou ao fim em 2023, após dois anos.