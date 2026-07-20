Reprodução/Instagram Filho fez uma homenagem linda para a mãe no Instagram

Nesta segunda-feira (20), completa um ano de uma ausência que ainda reverbera intensamente na música brasileira e no coração dos fãs: a morte de Preta Gil. A artista, que morreu aos 50 anos, após uma grande batalha contra um câncer no intestino, diagnosticado em 2023.

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Para marcar a data, seu filho, o músico Francisco Gil, usou suas redes sociais para publicar uma homenagem profundamente sensível, abrindo o coração sobre como tem processado o luto, mantido viva a essência da mãe em seu cotidiano, e também relembrando os últimos momentos de vida dela, nos Estados Unidos.





Em um relato emocionante publicado no Instagram, Francisco revelou que a estratégia para lidar com a dor da perda foi justamente aproximar, ao máximo que podia, a figura materna de Preta Gil da sua rotina. Segundo ele, a casa da família se tornou uma espécie de refúgio de memórias e saudades da cantora.



Sempre presente

"Mãe, um ano e ando exercitando muito mais a sua presença do que qualquer outra coisa. A gente encheu a casa com as suas coisas, com fotos suas, quadros seus, seus santos e santas", escreveu o músico, emocionando os seguidores.

Segundo ele, a presença de Preta Gil permeia em sua vida como uma força curativa, presente nos momentos mais simples do dia a dia. "Eu falo de você o tempo todo. No meio disso tudo… É a sua presença que cura. Na hora da dor, as boas lembranças e na hora da saudade, o teu sorriso", escreveu.

Em um dos momentos mais tocantes do texto, Francisco pontuou sobre a conexão que ele mantém com o último encontro entre os dois. O músico confessou que, diante das incertezas da vida, busca clareza na memória daquele instante final. "Tenho aprendido que quando estou precisando de alguma resposta, eu lembro do seu último olhar pra mim. Tava tudo ali", revelou.

"Volta e meia escuto a sua risada, sinto teu perfume… Sonho quase todas as noites com você. Nos meus sonhos você sempre tá viva", escreveu ele, deixando um sentimento de saudade e carinho para os milhares de fãs que ainda choram a partida de um dos nomes mais importantes da história da música brasileira.