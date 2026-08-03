Reprodução/Internet Em Família com Eliana teve sua pior audiência desde a estreia

Mais uma semana, mais um vexame para a grade dominical da Globo: imersa em um dos piores momentos de sua história neste dia da semana, com derrotas que são comparáveis ao auge da guerra entre Gugu Liberato (1959-2019) e Faustão, a emissora está vendo todos os seus pilares sucumbirem em tempo recorde. Até mesmo o programa de Eliana, que a rede se gabava de ser líder em todos os minutos desde o seu primeiro dia no ar, foi suplantado momentaneamente pelo SBT.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o Em Família com Eliana foi responsável por uma hecatombe de público na programação vespertina da Globo. O programa teve o seu pior desempenho de todos os tempos, com 7,42 pontos de média, e espantou 28% dos telespectadores da emissora em pouco mais de uma hora: a emissora foi de 9,56 às 14h28 para 6,88 pontos às 15h32.

Além da fuga expressiva de público enquanto o Em Família estava no ar, a Globo sequer conseguiu seguir em primeiro lugar durante toda a exibição do programa. O SBT, durante 8 minutos não consecutivos, assegurou a liderança de audiência entre as TVs abertas no confronto com Eliana -- Celso Portiolli liderou às 14h43, 14h48, 15h28, 15h29, 15h30, 15h31, 15h32 e 15h33. O Em Família, até então, não tinha sido superado por nenhuma concorrente linear, apenas pelos streamings.

Habituado a ter menos telespectadores que o Globo Rural (9,39 pontos de média), o Em Família com Eliana também teve papel fundamental para abrir caminhos para viabilizar uma derrota histórica do canal diante do SBT. Prejudicado pela entrega pífia de seu antecessor, o Bora pro Jogo, transmitido das 15h34 às 15h48, entrou para a seleta lista de atrações da emissora suplantadas por uma concorrente neste ano, com 6,90 pontos de média, contra 7,47 do Domingo Legal.

Outros destaques

Na Record, o Domingo Espetacular consolidou a vice-liderança isolada com média de 6,85 pontos e pico de 8,46. O Fantástico marcou 14,01 pontos, seu pior desempenho do ano, e voltou a ficar atrás das plataformas de streaming na Grande São Paulo. Na Band, Planeta Selvagem registrou média de 1,26 ponto e alcançou o maior pico da emissora no domingo, com 1,97 ponto.