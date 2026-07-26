Reprodução/Internet Carolina Dieckmann raspou a cabeça para viver Camila na novela

Carolina Dieckmann revelou que enfrentou prejuízos financeiros após raspar a cabeça para interpretar Camila em Laços de Família (2000). Durante participação no POD_i, da GloboNews, a atriz afirmou que não recebeu remuneração adicional pela mudança no visual e contou que perdeu contratos publicitários durante a exibição da novela da Globo, por causa da associação da personagem com a doença.

Segundo a artista, a decisão de viver integralmente o drama da personagem teve impacto direto em sua carreira fora da televisão. Na trama de Manoel Carlos, Camila recebe o diagnóstico de leucemia e passa por um transplante de medula óssea, em uma das sequências mais lembradas da teledramaturgia brasileira.

perdeu campanhas após mudança visual“Primeiro, não ganhei um centavo a mais para raspar a cabeça. As pessoas acham: ‘Nossa, quanto será que deram para Carolina Dieckmann raspar a cabeça?’. Nenhum centavo, nada. Nenhum presentinho”, declarou.

Atriz temia rejeição do público



Na sequência, a atriz explicou que algumas empresas decidiram interromper campanhas publicitárias durante o período em que aparecia careca. “Eu tinha campanha de sabonete, campanhas que caíram porque não podiam vincular a imagem do produto a uma pessoa doente. Na época, era um revés, entendeu? Não era: ‘Olha, fica tranquila que vai dar bom para você’. Eu fiquei meses sem fazer nenhuma campanha publicitária porque tinha feito aquilo”, recordou.

Carolina Dieckmann também relembrou que Camila enfrentou forte rejeição do público no início da novela por se envolver com Edu, personagem de Reynaldo Gianecchini, namorado de Helena, interpretada por Vera Fischer.

“Uma vez, eu liguei para o Maneco e falei: ‘Maneco, as pessoas estão me odiando muito. Tem comunidade no Orkut […]. As pessoas não vão ficar com pena de mim quando eu ficar doente'”, contou.

Segundo a atriz, Manoel Carlos acreditava que a percepção do público mudaria ao longo da história. “Depois que eu raspei a cabeça e comecei a sair careca nos lugares, era só abraço, beijo e carinho do público. Parecia que eu não tinha feito nada”, afirmou.

Mudança transformou percepção sobre a própria imagem



Durante a entrevista, Carolina Dieckmann também afirmou que a experiência modificou a forma como enxergava sua aparência. A atriz contou que sempre se via com uma imagem infantil, mas passou a perceber outros traços do próprio rosto após raspar os cabelos.

“Quando eu raspei a cabeça, vi o meu rosto pela primeira vez com um ângulo, com uma cara de mulher. Tomei um susto positivamente, no sentido de: ‘Caramba, eu não sou só uma loirinha com carinha de bebê e olho claro. Eu tenho um ângulo, tenho um nariz, tenho um olho’. Eu me enxerguei muito e me achei linda careca. Comecei a curtir a minha cara”, completou.