A novela da vida real agrada mais os telespectadores do que a versão paz e amor do Bake Off Brasil: em uma temporada anunciada como propositiva e feliz, sem espaço para brigas dos participantes, o reality show de gastronomia do SBT reafirmou uma tendência observada desde o ano passado e, além de sua pior estreia da história, também debutou a sua 12ª temporada com o pior ibope de todos os tempos, chegando a ficar abaixo dos 2 pontos de audiência durante 22 minutos.Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o Bake Off Brasil nunca foi tão pouco assistido na principal metrópole do país quanto na noite deste sábado, 1º de agosto. A competição, que busca encontrar o melhor confeiteiro do Brasil, estreou a sua 12ª temporada com 2,27 pontos de média, número 48% menor que o obtido pela Record na faixa horária, entre 21h29 e 22h54.O pico de público do Bake Off Brasil, de 3,01 pontos, foi inferior à média de audiência do Cidade Alerta durante a exibição do programa. Até então, o pior número de toda a história da competição gastronômica do SBT era de 2,6 pontos, obtidos na noite de 4 de outubro de 2025 -- a 11ª temporada do programa figurava, até aqui, como responsável pelos cinco piores desempenhos da história da atração: além dos 2,6, o reality chegou a marcar 2,7, 2,8, 2,9 e 3,1 pontos naquele ano.A atração comandada por Nadja Haddad não conseguiu se destacar, nem mesmo levando em consideração o retrospecto da faixa horária, ocupada nas semanas anteriores pelo compacto de A História de Joana, a Virgem e pelo Comédia SBT, realocado para o final das noites de domingo. O reality show teve exatamente os mesmos índices obtidos pelos seus antecessores, que custavam muito menos aos cofres da emissora.
Outros destaques
Na manhã de sábado, o Globo Rural marcou 3,35 pontos e enfrentou forte concorrência do SBT Notícias, que alcançou pico de 2,75 pontos. Mesmo com o baixo desempenho do Bake Off Brasil, o Viva a Noite garantiu a vice-liderança de audiência, com média de 2,58 pontos. Já na RedeTV!, Operação de Risco registrou 1,21 ponto de média e teve audiência três vezes superior à da programação da Band na mesma faixa horária.