Reprodução/Internet Bake Off Brasil estreou com recorde negativo de audiência

A novela da vida real agrada mais os telespectadores do que a versão paz e amor do Bake Off Brasil: em uma temporada anunciada como propositiva e feliz, sem espaço para brigas dos participantes, o reality show de gastronomia do SBT reafirmou uma tendência observada desde o ano passado e, além de sua pior estreia da história, também debutou a sua 12ª temporada com o pior ibope de todos os tempos, chegando a ficar abaixo dos 2 pontos de audiência durante 22 minutos.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que onunca foi tão pouco assistido na principal metrópole do país quanto na noite deste sábado, 1º de agosto. A competição, que busca encontrar o melhor confeiteiro do Brasil, estreou a sua 12ª temporada com 2,27 pontos de média, número 48% menor que o obtido pela Record na faixa horária, entre 21h29 e 22h54.

O pico de público do, de 3,01 pontos, foi inferior à média de audiência do Cidade Alerta durante a exibição do programa. Até então, o pior número de toda a história da competição gastronômica do SBT era de 2,6 pontos, obtidos na noite de 4 de outubro de 2025 -- a 11ª temporada do programa figurava, até aqui, como responsável pelos cinco piores desempenhos da história da atração: além dos 2,6, o reality chegou a marcar 2,7, 2,8, 2,9 e 3,1 pontos naquele ano.

Outros destaques

A atração comandada por Nadja Haddad não conseguiu se destacar, nem mesmo levando em consideração o retrospecto da faixa horária, ocupada nas semanas anteriores pelo compacto de A História de Joana, a Virgem e pelo Comédia SBT, realocado para o final das noites de domingo. O reality show teve exatamente os mesmos índices obtidos pelos seus antecessores, que custavam muito menos aos cofres da emissora.

Na manhã de sábado, o Globo Rural marcou 3,35 pontos e enfrentou forte concorrência do SBT Notícias, que alcançou pico de 2,75 pontos. Mesmo com o baixo desempenho do Bake Off Brasil, o Viva a Noite garantiu a vice-liderança de audiência, com média de 2,58 pontos. Já na RedeTV!, Operação de Risco registrou 1,21 ponto de média e teve audiência três vezes superior à da programação da Band na mesma faixa horária.