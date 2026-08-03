Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco fala sobre polêmica

Deborah Secco, 46, compartilhou um vídeo inesperado na noite deste domingo (2), em sua conta pessoal do Instagram. A atriz pegou os seus seguidores de surpresa ao falar sobre as mudanças de postura ao se deparar com algumas polêmicas envolvendo sua vida pessoal e seu atual noivado com Dudu Borges.

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A intérprete fez questão de publicar um vídeo desabafando após uma entrevista para o canal LeoDias, em que apareceu ao lado do produtor musical, viralizar nas redes sociais e render i númeras críticas sobre o comportamento do casal.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco faz reflexão nas redes sociais





Sem citar nomes ou dar muitos detalhes, Deborah Secco disse que hoje escolhe a própria paz em vez de tentar se explicar, o que faz com que ela se sinta mais tranquila.





De bem com a vida, ela refletiu sobre a mudança de postura."A melhor coisa que o tempo me roubou foi a vontade de provar que eu tô certa. A gente gasta uma energia absurda, né? A pessoa distorce o que você fala, julga as suas escolhas, e você fica ali desesperado, mandando textão pra tentar se explicar, a mente ferve, o coração aperta, a paz vai pro ralo", disse.

"A vida me fez enxergar uma coisa muito óbvia, que quem te ama de verdade não precisa da sua defesa. Quem faz questão de te ver como o vilão da história não vai mudar de ideia nem se você desenhar. Então ficar calado não é engolir sapo, é poupar a alma. E eu entendi que a minha paz é um artigo de luxo caro demais pra ser gasto em discussões que não vão levar a lugar nenhum", acrescentou.





Por fim, a famosa explicou como lida com quem a interpreta mal. "Então hoje, quando alguém me entende mal, de propósito ou não, eu balanço a minha cabeça, dou um sorriso e sigo o meu caminho. Eu deixei a obrigação de ter razão para quem não quer ter paz", concluiu.

O que aconteceu durante a entrevista?

A entrevista em questão foi concedida ao portal LeoDias e divulgada no dia 24 de julho. Nela, Deborah e Dudu falaram sobre a decisão de manter o relacionamento longe dos holofotes.

No entanto, o que chamou a atenção dos internautas foi que, em determinado momento, a atriz comentou sobre o início do relacionamento dos dois e contou que, na época, Dudu Borges chegou a pedir para que ela não o postasse nas redes sociais.

Entretanto, muitos internautas disseram que Deborah estaria "se moldando" para caber no relacionamento com o artista, uma vez que a atriz sempre foi uma pessoa mais aberta e comentava frequentemente sobre sua vida íntima antes do namoro com o produtor.

Quem é Dudu Borges?

Dudu Borges é produtor musical, compositor e multi-instrumentista. Eduardo Borges de Souza tem 43 anos e é ex-integrante da banda de rock cristão Resgate. Seu trabalho mais conhecido é como produtor musical.

Reprodução Instagram Deborah Secco e Dudu Borges





Prova de seu talento é que, em 2011, ele ganhou o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com o disco homônimo de João Bosco & Vinícius.

Desde então, ele emendou diversos projetos com artistas sertanejos renomados, com destaque para Luan Santana, com quem fez parceria por muitos anos, além de Gusttavo Lima, Fernando & Sorocaba, Cristiano Araújo, Lucas Lucco, Jorge & Mateus, Bruno & Marrone e muitos outros.

Além disso, recentemente, ele anunciou uma parceria profissional com MC Daniel e também já trabalhou com Jorge Ben Jo r, Thiaguinho e até mesmo Ivete Sangalo.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco e Dudu Borges anunciam noivado





Assim como Deborah Secco, Dudu teve outros relacionamentos. Ele já se relacionou com a apresentadora Ceci Ribeiro, com quem teve uma filha, Mell, de 9 anos. Além disso, é pai dos gêmeos João e Pedro, frutos de outro relacionamento.



