Reprodução/Instagram/@daniellacicarelli Daniella Cicarelli posa de biquíni e exibe abdômen trincado.

Daniella Cicarelli, de 46 anos, encantou os seguidores no domingo (2) ao surgir deslumbrante em novas fotos de biquíni, exibindo o corpo sarado. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, a apresentadora aparece curtindo as férias e renovando o bronzeado nas praias paradisíacas da Indonésia.

Acompanhada do marido, o empresário Guilherme Mengue, a ex-modelo está aproveitando o país asiático plenamente. Em boa parte dos registros publicados no carrossel de fotos, ela surge vestindo biquínis fininhos, que destacam sua forma física impecável.

Dona de um abdômen trincado e de um bumbum sarado, a ex-modelo exibiu as curvas, com a paisagem paradisíaca do arquipélago ao fundo.

Nos comentários da publicação, fãs elogiaram a boa-forma de Daniella, que atualmente se dedica à pratica de esportes como o triatlo, a corrida de longa distância e o jiu-jitsu.“Queria ter esse corpo mas malho só 3% do que você”, escreveu uma. “Toda gata! Corpão”, disse outro. “O que é isso Brasil! Que musa”, elogiou um terceiro seguidor.

"Os últimos dias… Praticamente todos de biquíni. E um marido perigosamente à vontade na moto”, escreveu Daniella Cicarelli na legenda da publicação.





Aventuras radicais

Além dos cliques de biquíni, Daniella Cicarelli compartilhou registros de momentos radicais que ela e seu marido viveram na Indonésia. Em uma das gravações, ela surge a bordo de uma moto pilotada por Guilherme Mengue.

No momento inusitado, o casal transita por uma rua procurando gasolina para reabastecer o veículo, quando um caminhão passa bem próximo deles. “Nossa Senhora! Passou bem do lado aqui da minha perna esse caminhão”, exclama Daniela aos risos.

Em outro registro, a apresentadora revela que resolveu viver uma aventura sozinha, em busca de paz e tranquilidade. No vídeo, Daniella revela que enfrentou o mar sozinha, até chegar a uma praia vazia.

“Momento ostentação do dia: para chegar onde eu estou, é preciso atravessar uma maré em que a onda bate até, mais ou menos, na altura da cintura. Ninguém animou [de vir], mas eu animei… não sei se isso é bom ou ruim. Então, estou com um lugar só para mim”, começou.

Ao filmar a praia, a ex-modelo pontuou que, além dela, apenas dois surfistas se encontravam no local. “Dois surfistas e eu”, disse. Ao fazer a travessia, Daniella contou que levou apenas uma bolsa com o celular e que, apesar do visual impressionante, estava preocupada com a subida do nível do mar. “Confesso que estou com um pouquinho de medo porque se a maré subir, eu não tenho por onde sair. Esta é a minha ostentação do dia, um lugar vazio”, finalizou.