Reprodução/AdoroCinema Marina Versos surge caracterizada como Marília Mendonça para novo filme.

Escolhida para interpretar Marília Mendonça na cinebiografia da cantora, Marina Versos surgiu caracterizada como a artista pela primeira vez. As imagens, divulgadas pela Prime Video, rapidamente viralizaram nas redes sociais e emocionaram fãs da sertaneja, que morreu em novembro de 2021, aos 26 anos.

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O longa-metragem intitulado "Marília" , contará a trajetória da artista no sertanejo universitário. No elenco, Hermila Guedes viverá Dona Ruth , mãe da cantora, enquanto Klara Castanho e Sophia Valverde interpretarão Maiara e Maraisa, respectivamente. Daniel Haidar e Lucas Oliver também estão escalados para a produção e darão vida à dupla Henrique e Juliano.

O filme também contará com Marcelo Serrado como Wander Oliveira, João Guilherme como Juliano Tchula, André Torquato como Filipe Risse, Igor Armucho como Murilo Huff, George Sauma como Pepato, Marcus Gouveia como Tio Silveira e Davi Bensá como Henrique Bahia.

As gravações do longa-metragem começaram em julho e a estréia está prevista para 2027.





Quem é Marina Versos

Assim como Marília Mendonça, Marina Versos também é uma cantora nascida em Goiânia. A jovem, de 24 anos, foi selecionada entre mais de 1.0000 candidatas avaliadas pela produção do filme, após uma série de testes realizados de forma presencial.

Formada em Direção de Arte pela Universidade Federal de Goiás e em Teatro pela Escola Basileu França, ela atuava no meio artístico de forma independente e realizava apresentações sertanejas com covers da cantora conhecida como a Rainha da Sofrência.

A morte de Marília Mendonça

Consolidada como uma das maiores cantoras do país, a curta carreira de Marília Mendonça chegou ao fim com sua morte, ocorrida em 5 de novembro de 2021, após a queda de um avião bimotor na zona rural de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais.





A aeronave de pequeno porte caiu perto de uma cachoeira após colidir com cabos de uma torre de transmissão de energia. Na queda, além de Marília, outras quatro pessoas morreram: os pilotos Gabriel Maloni Mendes e Henrique Guariente Filho, além do produtor Henrique Ribeiro, e do tio da cantora, Abiciele Silveira.

@mariliamendoncacantora/Reprodução Marília Mendonça





Na época, a Polícia Civil de Minas Gerais atribuiu a responsabilidade do acidente aos aos pilotos. Como os responsabilizados não sobreviveram e não poderão ser punidos, o caso foi arquivado.