Reprodução/Arquivo pessoal Marília Mendonça morreu aos 26 anos

Quase cinco anos após a morte de Marília Mendonça, uma emocionante surpresa foi preparada para os fãs da eterna Rainha da Sofrência. Logo no primeiro minuto desta quarta-feira (22), data em que a artista completaria 31 anos, foi lançada a música inédita "Tudo Vai Ficar Bem", gravada pela própria cantora antes do acidente aéreo que tirou sua vida em 5 de novembro de 2021, em Minas Gerais.

A faixa, que permaneceu guardada por todos esses anos, chegou às principais plataformas de áudio e também ao YouTube, preservando a voz, a emoção e a interpretação marcante de Marília. Com uma mensagem de acolhimento e esperança, a canção fala sobre superação. Em um dos trechos, a cantora interpreta: "Se quiser chorar, tudo bem. Meu ombro é seu travesseiro."





O lançamento emocionou os admiradores da sertaneja e também pessoas que participaram da criação da música. Nas redes sociais de Marília, o compositor Benício Neto relembrou o dia em que a canção nasceu e prestou uma homenagem à artista.

"Eu lembro do dia que fizemos essa juntos, das palavras e melodias surgindo e de como foi lindo ver nascer essa canção 'Tudo Vai Ficar Bem'. Mais uma pra ficar pra sempre na sua voz, rainha", escreveu.

A repercussão foi imediata. Em poucas horas, o clipe oficial já somava mais de 19 mil visualizações no YouTube e 50 mil no Instagram, além de centenas de comentários de fãs emocionados, que celebraram a oportunidade de ouvir novamente uma música inédita na voz da cantora.

"Que Deus a tenha em Sua infinita misericórdia. Você será eterna no meu coração. Te amo, Marília Dias Mendonça! Ser sua fã nunca foi apenas admirar uma cantora. Foi encontrar conforto nas suas canções, sorrir com a sua risada, me emocionar com a sua verdade e sentir que, de alguma forma, você fazia parte da minha vida", escreveu uma admiradora.

"Cada lançamento causa um misto de emoções: felicidade por ver mais um trabalho dela e tristeza porque ela não está mais entre nós para ver esse sucesso acontecer. De onde ela estiver, ela está vendo que nós, fãs, continuamos aqui por ela", comentou outra.

Mesmo após sua partida, o legado da cantora segue vivo. Considerada um dos maiores nomes da música sertaneja, Marília continua conquistando novas gerações e emocionando milhões de brasileiros com interpretações que atravessam o tempo.

Quem foi Marília Mendonça

Nascida em Cristianópolis (GO), em 22 de julho de 1995, Marília Mendonça ficou eternizada como a Rainha da Sofrência e se tornou um dos principais nomes da música sertaneja, abrindo espaço para uma nova geração de mulheres no gênero.

A artista começou a compor ainda na adolescência e ganhou projeção nacional como compositora de grandes sucessos gravados por outros artistas. Em 2015, alcançou o estrelato ao lançar "Infiel", música que a transformou em um fenômeno da música brasileira.

Sua trajetória foi interrompida de forma trágica em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, quando o avião de pequeno porte em que viajava caiu próximo à cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Além da cantora, morreram no acidente seu produtor, seu tio e assessor, o piloto e o copiloto da aeronave.

Mesmo após sua morte, Marília Mendonça segue como uma das artistas mais ouvidas do país, com um legado que permanece vivo por meio de suas músicas e da forte conexão construída com o público.