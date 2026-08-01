Reprodução/Instagram Patrícia Poeta posa de biquíni e exibe boa forma em praia do Rio.

Patrícia Poeta encantou os seguidores ao surgir curtindo um dia de sol em uma praia do Rio de Janeiro. Nas imagens publicadas nas redes sociais nesta sexta-feira (31), a apresentadora de 50 anos surgiu deslumbrante, renovando o bronzeado à beira-mar.

Na legenda da publicação, a jornalista aproveitou para comemorar o retorno ao Brasil após um período de férias no exterior. “Viajar é uma delícia. O mundo é cheio de lugares incríveis, mas nada como o nosso Brasil. E nada como o nosso Rio de Janeiro. Essa mistura de mar, sol e uma energia que não se explica. Sou completamente apaixonada pela nossa terra”, escreveu Poeta.

Nos registros, a apresentadora do “Encontro”, da Globo, surge elegante, vestindo um biquíni marrom todo trabalhado em tiras que, tramadas, proporcionaram um efeito diferenciado à parte de cima do look. Para completar o visual, Patrícia elegeu um par de óculos escuros com detalhes em dourado, uma camisa social branca e uma viseira off-white.

A beleza e jovialidade de Patrícia chamaram a atenção dos seguidores da apresentadora. Nos comentários da publicação, fãs exaltaram a beleza dela. “Maravilhosa”, escreveu uma. “Perfeita demais”, elogiou outro. “A apresentadora mais gata da televisão brasileira”, declarou um terceiro seguidor da jornalista.







Houve também quem aproveitasse a sessão de comentários para expressar a falta que estão sentindo da presença da apresentadora no comando do “Encontro” durante o período de férias dela. “Patrícia, como você é maravilhosa! O ‘Encontro' sem você fica tão apagado… sua energia é maravilhosa. Que mulher linda. Que Deus te abençoe”, escreveu um. “Bom dia, Paty! Estamos com saudades de você no comando do programa ‘Encontro’. Abraço”, declarou outro fã da jornalista.







Patrícia Poeta parabeniza filho

Patrícia Poeta usou as redes sociais para parabenizar o filho, Felipe, em seu aniversário de 24 anos. Nesta quinta-feira (30) a apresentadora publicou uma sequência de fotos ao lado do jovem, que trabalha como DJ.

“Meu filho, o que eu sinto por você vai além das palavras, do tempo e de qualquer circunstância. É um amor que transcende tudo”, começou a jornalista. “Que Deus continue iluminando cada passo do seu caminho, te protegendo, te dando sabedoria, saúde e coragem para viver a vida com a generosidade, a alegria e a sensibilidade que sempre fizeram parte de quem você é”, completou a apresentadora.

Reprodução/Instagram Patrícia Poeta e seu filho, Felipe.





“Parabéns, meu filho, meu amigo, meu parceirão! Happy Birthday, @poetanobeat! Que esse seu novo ciclo seja repleto de conquistas, aprendizados e momentos inesquecíveis. Eu te amo hoje, amanhã e para sempre”, concluiu Patrícia.

Felipe Poeta é fruto do casamento de Patrícia com Amauri Soares, diretor executivo dos Estúdios Globo e um dos principais executivos da emissora. Os dois foram casados por 16 anos e se separaram em 2017.