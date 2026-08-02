A cantora Paula Fernandes, de 41 anos, aproveitou o sábado (1º) de sol em Búzios, no Rio de Janeiro, para renovar o bronzeado e movimentar as redes sociais. A sertaneja compartilhou uma sequência de fotos usando um biquíni marrom de alças finas enquanto relaxava na banheira de um resort, exibindo a boa forma.
A publicação ultrapassou 150 mil curtidas e reuniu diversos elogios dos seguidores. "Que deusa maravilhosa", escreveu um internauta. Entre os famosos, Sabrina Sato também comentou: "Muito gataaaa!".
Legenda chama atenção após fim do namoro
Além das imagens, a legenda escolhida por Paula despertou a curiosidade dos fãs por ter sido publicada poucos dias após o término de seu relacionamento com o piloto Daniel Pereira.
"Jamais permita que alguém tire de você a liberdade de ser quem você é: sem máscara, sem culpa e sem medo. Porque a maior beleza de alguém é ter coragem de viver a própria verdade", escreveu a artista.
A mensagem recebeu o apoio da mãe da cantora, que respondeu nos comentários: "Parabéns, minha filha, por assumir a própria vida, suas escolhas e suas verdades. Te amo".
Embora Paula não tenha citado o ex-namorado, muitos seguidores interpretaram o texto como uma possível indireta após o fim do relacionamento.
Relacionamento terminou em julho
Paula Fernandes e Daniel Pereira assumiram o namoro em maio deste ano. Na época, a cantora afirmou que estava vivendo a vida pessoal "de forma leve e natural". O casal chegou a trocar declarações públicas no Dia dos Namorados, mas, em 24 de julho, a equipe da artista confirmou o fim da relação.
Novo projeto musical chega em 2026
Enquanto repercute a vida pessoal, Paula Fernandes segue focada na carreira. Aos 41 anos, a cantora soma 33 anos de trajetória na música e prepara o lançamento de seu quinto álbum audiovisual, "Paula Fernandes – 30 & Poucos Anos", título que faz referência à sua longa caminhada artística.
O projeto foi gravado em 16 de abril, durante um show na Vibra São Paulo, na capital paulista. A produção musical é de Ricardo Lopes, com roteiro de Bruno Campos. O lançamento está previsto para acontecer ainda em 2026.