Reprodução/Instagram Virginia relata perrengue durante viagem à Jamaica.

Virginia Fonseca, de 27 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (27) para relatar um perrengue que passou no último dia de sua viagem à Jamaica. Por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora contou que esqueceu de usar protetor solar antes de curtir um dia de praia, o que ocasionou reações em sua pele.

♬ som original - iG @portal_ig Virginia Fonseca, contou um perrengue que passou no último dia de sua viagem à Jamaica. Por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora contou que esqueceu de usar protetor solar antes de curtir um dia de praia, o que ocasionou reações em sua pele. 🔗 Veja as notícias do iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio 📲 🎥 Reprodução #iG





“E eu que esqueci de passar protetor solar, gente, no rosto... olha isso aqui, meu Deus do céu”, disse a influenciadora exibindo o rosto avermelhado. “Estou toda vermelha”, escreveu a loira na legenda da publicação.

Na sequência, Virginia publicou uma selfie em que exibiu um outro resultado de um dia de descanso em uma das praias de águas cristalinas de Montego Bay: uma marquinha de biquíni de tirar o fôlego.

Horas antes, a influenciadora contou aos seguidores que já estava arrumando as malas para deixar o país caribenho. “Eu fiquei sumida aqui, gente, porque eu estava arrumando mala. Na função de arrumar mala. Eu pensei que eu não tinha tirado nada. Oh, meu amor... estava tudo espalhado”, relatou.





Momentos românticos ao lado de Vini Jr.

O casal mais falado da atualidade no Brasil embarcou para a Jamaica nesta quinta-feira (24) e, desde então, protagonizou momentos fofos durante a estadia na ilha. Por meio das redes sociais, Virginia e Vini Jr. compartilharam alguns detalhes da viagem.

Durante os dias de descanso à beira-mar, eles surgiram em clima de romance, aproveitando a praia e curtindo atrações típicas do local, como o tradicional passeio de jangada.





Um dos momentos que chamou a atenção do público ocorreu quando Vini Jr. e Virginia flagraram um tubarão atacando uma arraia no mar, bem próximo de onde o jogador tirava fotos da influenciadora. “Fica dando mole aí”, brincou ele nos comentários da publicação em que ela relatava o ocorrido para os seguidores.

Além disso, os famosos participaram da festa de aniversário de 80 anos de Rita Marley, viúva de Bob Marley, ocorrida neste sábado (25). O evento luxuoso contou com decoração de flores, convidados vestidos em trajes confeccionados em tons de roxo, além de shows dos integrantes da família Marley, como YG Marley, intérprete do hit "Praise Jah in The Moonlight", e filho de Lauryn Hill e Rohan Marley.

Em um vídeo publicado nos Stories pela influenciadora nesta segunda-feira (27), ela e Vini Jr. surgiram completamente cobertos de poeira após um passeio de quadriciclo pelas dunas da praia. Na filmagem, Virginia chama o atleta de forma carinhosa. “Estamos nojentos de poeira pós-passeio. Amor, vem cá!”, exclamou ela, derretendo o coração dos fãs do casal.