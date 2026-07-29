Reprodução/SBT Patricia Abravanel comandou mais um Show do Milhão

O Show do Milhão lançou mais uma edição no último domingo (26). Desta vez, a designer de interiores Julia de Morais ignorou o momento de pedir ajuda e perdeu a pergunta que valia R$ 30 mil. A atração é comandada por Patricia Abravanel, no SBT.

Caso errasse, Julia levaria R$ 10 mil; se parasse, garantiria R$ 20 mil, e, acertando o questionamento, seguiria no jogo e cravaria R$ 30 mil.

A pergunta feita por Patrícia foi: "Na dentição completa, qual é o total de dentes pré-molares?". Logo as alternativas eram 4, 8, 12 e 16. Julia ainda tinha a possibilidade de utilizar as cartas como ajuda; no entanto, ela resolveu chutar 4. Porém, a resposta correta era 8.

Devido ao erro, ela foi embora somente com o valor de R$ 10 mil. Logo, a filha de Silvio Santos (1930-2024), tentou consolar a participante e chegou até a concordar que pensou também que a resposta correta seria 4. Ela, no entanto, ressaltou que o importante foi competir na atração dominical do SBT.

"Eu não tinha certeza, mas eu não achava que era 4, achava que era 8 mesmo", disse Patrícia Abravanel sobre o tema. "A gente fica muito nervoso", reforçou Julia. "Tá bom, veio aqui, se divertiu, brincou e levou para casa R$ 10 mil", reforçou Patrícia.

Sobre o Show do Milhão

Criado originalmente em 1999, o formato foi ao ar até o ano de 2003 e se tornou um dos maiores sucessos do SBT nos anos 2000. A atração chegou a liderar a audiência em diversos dias e voltou em edições especiais em 2009 e 2021. A última versão foi comandada por Celso Portiolli, até retornar com Patricia Abravanel.

O programa voltou em 2024, de forma inédita, dentro do Programa Silvio Santos, agora com apresentação de Patricia Abravanel. A volta chegou a ser cogitada entre 2022 e 2023, mas não aconteceu na época devido a uma briga judicial entre a Sony e o SBT, já que a Sony acusava o canal brasileiro de plagiar o Who Wants to Be a Millionaire? , atualmente exibido no Domingão com Huck.

A atração, desde o seu retorno, garante excelentes índices de audiência para o SBT. Por muitas vezes, sob o comando de Patrícia Abravanel, o hoje quadro do Programa Silvio Santos conquista o primeiro lugar contra a TV Globo. O resultado consolida o canal em segundo lugar isolado na Grande São Paulo.



