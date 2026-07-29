Reprodução TV Globo Lilia Cabral revisitou trauma familiar para gravar cena inesquecível de novela





Lilia Cabral relembrou um dos momentos mais emocionantes de sua carreira ao participar do programa "Conversa com Bial", exibido nesta última terça-feira (28). A atriz revelou que gravou a cena em que sua personagem Marta expulsa a filha de casa, na novela "Páginas da Vida", justamente na mesma data em que foi expulsa de casa pelo pai anos antes. Segundo ela, a coincidência a levou a revisitar uma dor pessoal para construir a personagem.

Durante a entrevista, Lilia contou que a gravação aconteceu em 25 de julho, data do aniversário de seu pai. Na trama, Marta expulsava a filha, Nanda, interpretada por Fernanda Vasconcellos, em uma das cenas marcantes da novela. A atriz afirmou que o momento despertou lembranças do rompimento familiar vivido por ela ao deixar sua cidade para seguir a carreira artística no Rio de Janeiro.

"A cena que eu expulsei a minha filha de casa caiu no mesmo dia que o meu pai me expulsou de casa, dia 25 de julho, que era aniversário dele. Depois, quando a Nanda morreu, estava escrito onde o autor escreve, na rubrica: 'ela entra e derrama uma lágrima'", contou.

Lilia também relembrou a orientação recebida durante a gravação da cena em que Marta lamenta a morte da filha. Segundo a atriz, o texto indicava que a personagem deveria derramar apenas uma lágrima, o que a levou a acessar sentimentos profundos relacionados ao abandono que viveu no passado.

"Aí eu olhei pro Jayme e falei assim: 'uma lágrima?'. E falou: 'uma lágrima!'. Aí eu fiz todo o histórico de como eu estava me sentindo, de como eu tinha sido abandonada e caiu uma lágrima", revelou.





Rompimento com o pai

Essa não é a primeira vez que Lilia Cabral fala publicamente sobre o rompimento com o pai. Em 2012, durante sua participação no quadro "O Que Vi da Vida", do "Fantástico", ela contou que a decisão de se mudar para o Rio de Janeiro, aos 26 anos, foi o motivo do conflito familiar.

Na ocasião, a atriz afirmou que o pai desaprovava tanto a mudança quanto a liberdade que ela passou a ter ao iniciar sua trajetória profissional e ver sua vida pessoal repercutir na imprensa.

"Quando eu vim pro Rio, aos 26 anos, eu tive um rompimento com meu pai muito sério, porque eu vim morar no Rio. Eu vim pra cá, botei minha mochila nas costas mesmo e vim. E ele odiou e disse que se eu continuasse vivendo no Rio, se eu continuasse tendo essa minha vida com liberdade, que eu comecei a namorar e saía na imprensa coisas assim, que eu estava namorando o Fulano, o Beltrano. Aí quando começou essa história, meu pai falou assim: 'bom, se isso continuar, então você nunca mais entra em casa'", recordou a atriz.



