Acervo Pessoal / Divulgação Val Couto e Kaddu Smith reúnem famosos em festa no Paraná

Uma festa de aniversário se transformou em um dos maiores encontros de artistas do Paraná em 2026. Val Couto e Kaddu Smith receberam dezenas de personalidades da música, da televisão e das redes sociais em uma celebração realizada no Espaço Pippos, em Rolândia (PR), que movimentou o cenário do entretenimento e reuniu convidados de diferentes regiões do país.

A comemoração foi marcada por uma sequência de shows que atravessou diferentes estilos e gerações da música brasileira. Entre os destaques da noite estiveram Gretchen, Fátima Leão, Milene Pavorô, Jayne, Jean & Marcos, Elaine Cristina, João Marcos & Renan, Beth Guzzo, Laine Assunção, Bonde Sertanejo, Grupo Chamamento e o DJ Internacional Midiel.

Os anfitriões também fizeram parte da programação. Conhecido pelo trabalho como tarólogo e comunicador, Val Couto abriu a noite interpretando cinco músicas e foi recebido com entusiasmo pelos convidados. Em seguida, Kaddu Smith assumiu o palco para um show de cerca de uma hora, embalando o público com uma apresentação marcada por emoção e forte interação com os presentes.

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Um dos momentos mais aguardados aconteceu com a chegada de Gretchen. A artista foi recebida sob aplausos e colocou o público para cantar e dançar ao longo de sua apresentação, tornando-se uma das atrações mais comentadas da festa.

Outra participação que chamou atenção foi a de Milene Pavorô, que conquistou os convidados com seu carisma e simpatia. Já Fátima Leão emocionou ao interpretar sucessos que marcaram gerações da música sertaneja, enquanto Jean & Marcos levaram o público a uma viagem no tempo ao cantarem "Eu Tô Morrendo de Saudade", um dos maiores sucessos da dupla.

A programação também contou com apresentações de Jayne, Laine Assunção, Beth Guzzo, João Marcos & Renan e Elaine Cristina, que levaram ao palco diferentes estilos musicais e emocionaram o público ao longo da noite.

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Além da programação artística, a estrutura do evento chamou atenção pela decoração, ambientação e organização, transformando o espaço em um grande ponto de encontro entre artistas, empresários, influenciadores e convidados.

Ao final da celebração, o sentimento entre os presentes era de ter participado de uma noite especial. Mais do que comemorar um aniversário, Val Couto e Kaddu Smith reuniram diferentes gerações da música brasileira em um evento que entrou para o calendário social e artístico do interior paranaense.