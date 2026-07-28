Reprodução/Instagram/zefelipe Zé Felipe aparece nas redes sociais após polêmica

Zé Felipe resolveu usar sua conta pessoal do Instagram na manhã desta terça-feira (28) para se pronunciar após ser criticado por um vídeo feito com o filho caçula durante o aniversário de Leonardo, na segunda (27). Como forma de se retratar, o sertanejo resolveu comentar sobre o assunto de forma aberta.

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Ao ver a repercussão na internet, o cantor fez questão de se justificar por meio de seus Stories. Ele explicou que teve a mesma educação que dá ao seu herdeiro e que isso nunca prejudicou a relação que tem ou teve com as mulheres ao decorrer de sua vida.

Reprodução/Instagram Zé Felipe





"Ontem coloquei aqui um vídeo do José fazendo uma brincadeira que, da forma que fui criado e onde fui criado, sempre teve. Isso não moldou nada a relação que tenho com as mulheres da minha vida, que fizeram parte por um tempo, fazem e que vão fazer para o resto da vida. É coisa de criação mesmo", declarou.





Em seguida, Zé Felipe disse ter acatado algumas críticas. "Recebi muitos comentários de gente falando um ponto de vista que concordei. Não sabia. A gente não sabe de tudo e está aqui para aprender e melhorar. Houve outros pontos de vista com que não concordei e achei um 'mimimi' do c***lho. Mas quando a gente é pessoa pública, deve satisfação, sim, para as pessoas. Estejam elas concordando com o ponto de vista ou não. Tudo é aprendizado", pontuou.

Além disso, o filho de Leonardo também direcionou uma mensagem a quem reprovou seu comportamento."Para quem se sentiu incomodado, quem não foi criado do jeito que fui, quero pedir desculpas. De verdade. A intenção era só mostrar o dia a dia, não foi para gerar constrangimento ou passar nada ruim para ninguém. Para os que eu não concordo, também me desculpem", destacou o compositor. Apesar do falatório, o ex-marido de Virginia não apagou o Story com o filho.

O que aconteceu para gerar a polêmica?

As críticas são referentes a um vídeo protagonizado por José Leonardo, de um ano, filho caçula de Virginia Fonseca, que é ensinado a dar uma resposta polêmica para as perguntas do avô.

Reprodução/Instagram/zefelipe Zé Felipe ao lado de seu filho





Durante sua festa de aniversário de 63 anos, o sertanejo incentiva o neto a repetir a palavra "p@*" enquanto outras pessoas presentes perguntam "o que é das meninas?" e "o que ele vai dar para as meninas".

"O que é das meninas? O que você vai dar para as meninas?", questionam Leonardo e outros familiares. No colo de Zé Felipe, José Leonardo observa o ambiente e repete: "pau".

GENTE? Com apenas 1 ano de idade, José Leonardo, filho de Zé Felipe e Virgínia Fonseca, é incentivado por adultos a repetir a palavra "pau": "O que você vai dar pras meninas? Pau!"pic.twitter.com/JAao8OZ0dk — Central Reality (@centralreality) July 27, 2026





Como é de se imaginar, o vídeo, que foi publicado pelo filho de Poliana Rocha, rapidamente viralizou e gerou uma série de comentários negativos. "Aí reproduz na escola, que chama os responsáveis, e eles negam qualquer comportamento inapropriado em casa, além de jogarem a culpa na própria escola. Se não fossem as babás, essas crianças não teriam um pingo de educação", disparou uma internauta.



