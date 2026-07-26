Reprodução/TV Globo Marcos Mion comanda o Caldeirão

O influencer Victor de Castro deixou Marcos Mion constrangido no Caldeirão do último sábado (25). Durante o quadro Tem ou Não Tem, ele tinha que adivinhar o que 100 brasileiros responderam sobre o que a atriz Juliana Paes guarda em seu quarto.

No entanto, Victor foi bem além e respondeu que a famosa guardava um brinquedo erótico, precisamente, um vibrador. No entanto, Mion ficou surpreso.

"Eu posso falar o que a gente está pensando", iniciou o humorista. "Fale pela sua própria responsabilidade", disse Mion. "Não estou dizendo que a Juliana Paes tem, mas o que o Brasil falou. Mas, se tem, é uma mulher maravilhosa", frisou o influenciador.

Ele foi até aplaudido pela turma do Caldeirão, já intuindo que a resposta seria daquelas.

É algo que rima com amor, então é um vibrador", ressaltou, com a resposta de 16 das pessoas pesquisadas pela produção.

No fim, o Caldeirão mostrou um vídeo gravado por Juliana, e ela até brincou com a resposta de Victor. "Não tem aparador, nem aquecedor, mas tem outras coisas porque a gente é brincalhão. A gente gosta de viver. Amei", disse a atriz.

Trajetória de Juliana Paes

Reprodução/TV Globo Juliana Paes no Domingão

É conhecida por fortes trabalhos na televisão e cinema, que a tornaram uma das atrizes mais aclamadas do Brasil. Além de ganhadora de troféus importantes como Prêmio APCA, Prêmio Qualidade Brasil, Troféu Imprensa e Festival de Cinema de Gramado.

Seus primeiros trabalhos foram como Rita, em Laços de Família (2000) e em O Clone (2011). Em 2004, fez sucesso na pele de Jaqueline Joy, uma mulher disposta a tudo para conquistar a fama.

Em 2005, viveu a falsa puritana Creusa, em "América", um dos seus personagens mais viralizados. Em 2009, veio sua primeira protagonista em Caminho das Índias, a Maya, virando tendência nacional com os looks indianos.

Em 2012, reviveu o remake de Gabriela, adaptação do romance homônimo de Jorge Amado, em que protagonizou. Explodiu em "A Força do Querer", na qual deu vida a Bibi Perigosa, papel de grande sucesso em 2017.

Brilhou também em A Dona do Pedaço (2019) como Maria da Paz e ao viver Maria Marruá no remake de Pantanal (2022).

Na vida pessoal, a atriz é casada com Carlos Eduardo, os dois se conheceram em 2004. O relacionamento evoluiu e, quatro anos depois, em setembro de 2008, os dois oficializaram a união em uma cerimônia íntima, sem a presença da imprensa.



Da relação, o casal teve dois filhos: Pedro, nascido em 2010, e Antonio, nascido em 2013.



