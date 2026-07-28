Reprodução/ Instagram @dedesecco Deborah Secco

Deborah Secco, 46 anos, surpreendeu os seus seguidores mais uma vez na noite desta segunda-feira (27), ao compartilhar em suas redes sociais uma nova reflexão. A artista, que deu adeus às suas férias depois de muitos dias em Fernando de Noronha, ao lado da filha, Maria Flor, de 10 anos, resolveu aconselhar os internautas.

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Como de costume, a veterana da televisão publicou alguns pensamentos para lá de importantes. A atriz trouxe uma reflexão sobre não absorver como verdade pessoal aquilo que vem do outro.

Conforme destacou Deborah Secco, a ideia central é: muitas vezes, a forma como alguém nos trata diz mais sobre as inseguranças, frustrações e limitações dessa pessoa do que sobre quem realmente somos. Portanto, isso não deveria afetar diretamente a forma como você pensa em viver a sua vida.





"Você sabia que o hábito mais saudável que alguém pode desenvolver é aprender a não levar nada pro lado pessoal? Porque quando você perceber que a maioria das pessoas estão envolvidas com elas próprias e não com você, é aí que a porta da liberdade se abre", afirmou a atriz.

"Porque tudo que essas pessoas dizem, tudo que essas pessoas fazem, é um reflexo de quem elas são, não de quem você é. Eu espero de verdade que você se lembre disso da próxima vez que alguém for idiota com você", concluiu Deborah Secco.

Reprodução/Instagram Deborah Secco posa de biquíni e exibe abdômen trincado





Assim como nas outras vezes, os fãs comentaram sobre a reflexão da famosa."A mais pura verdade", concordou uma. "O melhor hábito é a liberdade de poder falar o que pensa sem medo de repreensão!!!", disse outra. "Você dizendo tudo o que pensava", destacou uma terceira.





Deborah Secco fala das mudanças do corpo

Depois de muitos anos vivendo sob diversos rótulos e sentindo a necessidade de se encaixar, Deborah Secco garante atravessar um momento feliz na vida. Agora noiva de Dudu Borges, com quem está junto desde março de 2025, a atriz afirmou ser uma mulher em constante transformação.

"Hoje, consigo olhar para trás e dizer que faria várias coisas de forma diferente. Mas, ao mesmo tempo, acho que não mudaria a minha história, porque a mulher que sou hoje existe graças a tudo o que vivi, inclusive os erros e acertos", disse ao gshow.

"Nunca me considerei um padrão de beleza", pontuou Deborah, que hoje faz questão de evitar rótulos.

Reprodição/Instagram/dedesecco Deborah Secco se despede de Fernando de Noronha





"Sempre me senti pressionada a caber nesse padrão que me era imposto. Hoje, tento levar isso de uma forma mais leve e fico feliz quando me olho no espelho. Quero me amar em todas as fases, principalmente daqui para frente, sabendo que estou chegando na minha melhor versão: entregando o meu melhor para a minha saúde, buscando longevidade e bem-estar", declarou.



