Reprodução Instagram Virginia Fonseca exibe curvas durante viagem à Jamaica e vira assunto nas redes

Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais nesta segunda-feira (27) ao compartilhar novos registros das férias que está aproveitando na Jamaica. A influenciadora chamou a atenção dos seguidores ao publicar uma sequência de fotos em Montego Bay, incluindo um clique em que aparece de costas exibindo o corpo torneado, com destaque para o bumbum, que rapidamente virou assunto entre os fãs.

Usando um conjuntinho de short e blusinha combinado com um boné nas cores da bandeira jamaicana, Virginia resumiu o sentimento pela viagem na legenda da publicação. "I loved this place" ( "Eu amei este lugar"), escreveu ela, acompanhando a frase da bandeira da Jamaica.

Corpo em evidência rende elogios

A publicação recebeu uma enxurrada de elogios nos comentários. "Quero esse treino de glúteos", escreveu uma seguidora. "Já pode fazer um CPF pra esse glúteo que ele merece", comentou outra. "Que isso! Maravilhosa", acrescentou uma terceira.

Entre os famosos, David Brazil brincou: "MININA PELO AMOR DE DEUS". Já a amiga pessoal de Virginia, Lídia Souza, comentou: "Se essa bunda fosse uma empresa".

Quem também reagiu à publicação foi Vinicius Júnior, que deixou emojis nos comentários, reforçando a sintonia do casal durante a viagem.

Dia de praia na Jamaica

Mais cedo, Virginia e o jogador foram vistos curtindo um dia de praia no Doctor's Cave Beach Club, um dos principais cartões-postais de Montego Bay, conhecido pelas águas cristalinas em tons de azul-turquesa e pela faixa de areia branca.

Reprodução/Instagram Vini Jr. compartilha registros de viagem com Virginia na Jamaica

Os dois aproveitaram o passeio ao lado de amigos, relaxaram no mar e compartilharam registros do momento nas redes sociais. Em uma publicação feita por uma amiga da influenciadora, o casal aparece junto dentro d'água. Vinicius Júnior também publicou um carrossel de fotos da viagem acompanhado da namorada.







