Divulgação Luana Piovani

Luana Piovani, 49, usou as suas redes sociais para comentar em uma publicação recente feita pelo seu ex-marido, Pedro Scooby , 37. O surfista aparece fazendo um passeio de barco ao lado de seu filho mais velho, Bem, durante as férias escolares do menino no Brasil. No entanto, o que chamou atenção foi o fato de a atriz confessar ter se emocionado com os registros.

Leia mais: Mais uma vez, Luana Piovani ataca Virginia: "Maior maldição"



Sincera, a famosa admitiu ter ficado abalada com as imagens e fez questão de expressar sua admiração. As imagens foram publicadas por Pedro Scooby em seu perfil oficial do Instagram e, nelas, é possível ver o famoso pescando e mergulhando com o herdeiro.

Reprodução/Instagram Pedro Scooby e Bem curtem passeio





Eles estavam aproveitando alguns dias de descanso na Península de Maraú, na Bahia. Na ocasião para lá de especial, eles posaram juntos após pescarem um grande peixe, com largos sorrisos, e mergulharam no fundo do mar, vendo animais debaixo d'água. "Pontes indestrutíveis", escreveu o atleta na legenda da publicação.





Não muito tempo depois, Luana Piovani surgiu nos comentários da postagem."Af, quanta foto linda! Quanta memória maravilhosa! Que lindo e emocionante ver vocês dois grudinhos. E ele pintando o sol e a lua?!", declarou.

Reprodução/Instagram Luana Piovani comenta foto de Pedro Scooby e Bem





"Mamãe está sempre por perto, em amor e orações. Post emocionante, Pedro. Deus vos e nos abençoe, sempre", acrescentou a atriz logo em seguida. Em outro momento, a loira ainda respondeu a uma internauta que elogiou os cliques, mas confessou ter medo do mar, ainda mais em um passeio de barco sem colete salva-vidas. "Eu vivo agarrada no pé de Deus para Ele proteger os meus filhos", destacou.

Reprodução/Instagram Pedro Scooby e Bem curtem passeio





Piovani critica Nathalia Valente

No último domingo (26), Luana Piovani usou sua rede social para falar sobre um assunto bastante polêmico. Assim como outras tantas vezes, a atriz criticou a atitude de uma influencer e ex-A Fazenda: Nathalia Valente.

A famosa comentou sobre a presença da empresária em uma suposta ação de caridade na África. No último mês, Nathalia Valente e diversos outros influenciadores viajaram a Angola ao participarem de uma missão humanitária, mas as publicações não foram bem recebidas nas redes sociais.

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani critica influencer





A ex-participante de A Fazenda e outros influenciadores acabaram se tornando alvo de críticas, já que muitos internautas interpretaram a iniciativa como exagerada e afirmaram que ela estaria sendo feita apenas em busca de engajamento e curtidas.

Luana Piovani, então, compartilhou uma publicação com uma reflexão feita pelo jornalista Gabriel Perline. "Gabriel Perline comenta sobre 'influencers que vão para Angola fingir caridade': 'O que está por trás das idas de Nathalia Valente a Angola para fazer "missão humanitária", enquanto supostamente desgraça a vida de milhões de seguidores no Brasil?'", questionou o comunicador.

Ao repostar a publicação, a atriz também fez questão de comentar."Aí vem esse 'cool' falante e faz sucesso em Portugal... Puro sumo de burrice... Essa mulher tem que ser presa. Tá fazendo publi da @99brasil, dando hambúrguer para a população de rua. Que vergonha!!", escreveu a famosa.



